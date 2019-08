Informacje

Poranne utrudnienia na drogach Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl / TVN24

- Mimo pięknej pogody sytuacja na drogach nie jest wesoła – ostrzega w poniedziałek o poranku reporter tvnwarszawa.pl. Utrudnienia czekają na kierowców między innymi na trasach Łazienkowskiej i Toruńskiej.

Jak podaje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl, w poniedziałkowy poranek doszło przynajmniej do dwóch zdarzeń drogowych. Pierwsze, na moście Łazienkowskim, skutkowało prawie czterokilometrowym korkiem.

- To niegroźna kolizja na lewym pasie, ale wpłynęła na utrudnienia na pasie do centrum – mówi nasz reporter. I dodaje, że początkowo było zablokowane półtora pasa, ale po kilkudziesięciu minutach udrożniono połówkę. - Jeden wciąż jest nieprzejezdny - przekazuje.

Przed godziną 8 oba samochody są już na lawetach. - Sprzątane są wycieki i płyny - podaje Marcinczak.

Jak dodaje Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji, doszło tam do zderzenia volkswagena i toyoty. – Nie ma rannych, kierowcy byli trzeźwi – informuje.

Do drugiego zdarzenia doszło na Trasie Toruńskiej. Tam zepsuła się ciężarówka. – W kierunku od Marek do Dworca Zachodniego – precyzuje Marcinczak. Kierowcy stoją w korku od Marywilskiej do Gwiaździstej.

Ruch spowolniony jest także w alei Prymasa Tysiąclecia na odcinku: od Górczewskiej do Alej Jerozolimskich.

