"Koliduje z powagą tego miejsca". Nie chcą ścieżki przy pomniku wyklętych

Radni protestują przeciw budowie ścieżki Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl



Bemowscy radni Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się budowie ścieżki rowerowej w sąsiedztwie pomnika Żołnierzy Wyklętych. Ich zdaniem, koliduje ona z powagą i charakterem monumentu.

Chodzi o planowaną ścieżkę rowerową biegnącą Pirenejską do skrzyżowania z Wrocławską i dalej wzdłuż Żołnierzy Wyklętych do szkoły przy ulicy Zachodzącego Słońca. To zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego na 2017 roku. Nie został jeszcze zrealizowany.

Radni Prawa i Sprawiedliwości skierowali na początku sierpnia interpelację do burmistrza, z prośbą o natychmiastową interwencję. Nie podoba im się projekt poprowadzenia ścieżki w pobliżu pomnika Żołnierzy Wyklętych. To pierwszy taki pomnik w stolicy, powstał w 2011 roku przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Pirenejskiej.

Jak uzasadniają, "bulwersuje ich fakt, że taki pomysł ma być zrealizowany, co koliduje z charakterem i powagą tego miejsca". Radni podkreślają też, że po drugiej stronie ulicy Żołnierzy Wyklętych biegnie już ścieżka rowerowa.

Pod interpelacją podpisało się sześciu radnych, między innymi: Zbigniew Chmiel, Marcin Wierzchowski, Kacper Siwik i Marek Cackowski.

"Zaskakujący protest"

Naczelnik bemowskiego Wydziału Infrastruktury przekazał nam, że interpelacja radnych została skierowana do Zarządu Dróg Miejskich, ponieważ to on zajmuje się tą inwestycją.

Rzeczniczka ZDM, Karolina Gałecka zapewniła, że drogowcy odniosą się do tej interpelacji. Oceniła jednak, że protest radnych jest nieco spóźniony.

- To są projekty mieszkańców, które wygrały w ramach głosowania. My jako miasto jesteśmy zobowiązani je zrealizować, bo takie było życzenie i wola mieszkańców. Po drugie a wiedza o projektach była znana w roku 2016. Dlatego protestowanie w roku 2018 jest bardzo zaskakujące, jeżeli taką wiedzą dysponowali radni już dwa lata temu - stwierdziła Gałecka.

Jak czytamy na stronie projektu, w na początku 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na dokumentacje projektową dla ścieżki. Wykonawca nie dostarczył jej jednak w terminie do ZDM. Drogowcy nadal czekają na dokumenty. Dopiero wtedy będą mogli ogłosić przetarg na budowę ścieżki.

Z radnymi podpisanymi pod interpelacją nie udało nam się skontaktować.

Nie wierzyłem, ale to prawda. Radni PiS z Bemowa naprawdę napisali że „bulwersuje ich” ścieżka rowerowa w sąsiedztwie miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych. 🙀



To chyba najbadziej kuriozalna interpelacja jaką widziałem!



Znaleźli @bemowiacy pic.twitter.com/VkcU0rmy2m — Jan Mencwel (@JanMencwel) 24 sierpnia 2018

kk/b