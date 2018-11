Kolejowy most do przebudowy. Pociągi będą mogły przyspieszyć

Informacje

Kolejarze wyremontują most Gdański fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę konstrukcji pod jednym z dwóch torów kolejowego mostu Gdańskiego. Po zakończeniu robót pociągi pasażerskie będą mogły osiągnąć prędkość sięgającą 120 kilometrów na godzinę.



Spółka poinformowała, że prace na moście Gdańskim między stacją Warszawa Gdańska a przystankiem Warszawa ZOO będą polegały na kompleksowej wymianie dziewięciu przęseł stalowej konstrukcji o długości ponad 508 m.

Nowa konstrukcja ma być bardziej wytrzymała i dostosowana do wyższych prędkości. Wzmocnione zostaną fundamenty podpór, a wymienione tory i sieć trakcyjna mają zapewnić sprawniejsze przejazdy pociągów po warszawskiej linii obwodowej.

Przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Po jej zakończeniu obiekt będzie dostosowany do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych. Zwiększy się przepustowość linii. Roboty zostały tak zaplanowane, że nie będą miały wpływu na kursowanie pociągów.

Remont za 75 milionów

Jak podano w czwartkowym komunikacie PKP PLK, umowa jest warta ponad 75 mln zł.

"Przebudowa obiektów inżynieryjnych, m.in. takich jak Most Gdański otwiera możliwość tworzenia sprawnych połączeń w stolicy i aglomeracji. Znaczące efekty przyniosła już modernizacja warszawskiej linii obwodowej z przebudowanymi i nowymi przystankami. Oznacza to lepsze dojazdy mieszkańców do pracy i do szkoły. W Krajowym Programie Kolejowym jest wiele projektów, których efektem będzie lepsza i zintegrowana komunikacja w dużych miastach" - powiedział, cytowany w komunikacie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Intop Warszawa oraz Mostostal Kielce.

W 2016 roku zakończono przebudowę młodszej, wybudowanej w latach 60-tych XX wieku, konstrukcji mostu Gdańskiego. Pociągi pasażerskie mogą przejeżdżać z prędkością 80 km/h, a towarowe - 60 km/h.

PAP/kk/ran