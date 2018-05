Kolejowy Flirt dla Mazowsza

Informacje

Koleje Mazowieckie (zdjęcie ilustracyjne) fot. KM

Nowe pociągi będą kursowały na trasie Warszawa - Działdowo.

"Najnowszej generacji"

- Nasze plany inwestycyjne są bardzo ambitne, dlatego musieliśmy zapewnić ich właściwe finansowanie. Zakupy taborowe tej skali to ogromne wyzwanie, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że fundusze na realizację projektu są zapewnione - powiedział Stępień.

I dodał, że pierwsze pojazdy, zakupione dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, wyjadą na tory w 2019 roku.

- Dzisiejsza umowa ze Stadlerem rozpoczyna proces produkcji pierwszych pojazdów FLIRT najnowszej generacji. Z fazy przygotowywań formalnych wchodzimy w etap realizacji założeń naszej polityki taborowej, której celem jest wycofanie z eksploatacji najstarszego taboru i zastąpienie go nowym - dodał Czesław Sulima, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

61 nowych pociągów

Jak przekonywał, podpisywane będą kolejne umowy i do 2022 roku na przybędzie 61 pociągów. Koleje Mazowieckie podpisały w poniedziałek łącznie trzy umowy. Pierwszą na unijne dofinansowanie zakupu sześciu pięcioczłonowych pociągów typu Flirt w wysokości 96,2 miliona złotych. Kolejną z firmą Stadler Polska na wyprodukowanie sześciu pociągów, a także umowę przedwstępną dotyczącą zamówienia kolejnych 55 pięcioczłonowych pojazdów.

– Tak duży kontrakt to z jednej strony zwiększenie komfortu podróżowania i możliwości operacyjnych spółki. Z drugiej to impuls rozwojowy dla całego województwa. Nowoczesne pociągi będą produkowane w Siedlcach, co oznacza m.in. stworzenie nowych miejsc pracy - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Koleje Mazowieckie otrzymały ponadto kredyt na ponad miliard złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO Banku Polskiego, który wykorzystają na zakup pociągów.

PAP/ran/b