Kolejny odcinek bulwarów: skatepark, zieleń, fontanna

Prace na bulwarach na wysokości Syrenki Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Krótki, około 200-metrowy odcinek bulwarów między mostami Świętokrzyskim a Średnicowym zmienia się w oczach. Już można zobaczyć nową zieleń i granitowe otoczenie Syrenki. Na budowie wciąż kręcą się robotnicy, bo prace jeszcze nie są skończone.

Jak pomnik na wodzie

- Otworzymy najprawdopodobniej w grudniu. Tuż przy moście Świętokrzyskim pojawią się skatepark i strefa do street workoutu (urządzeń służących do treningu siłowego typu pompki, brzuszki - red.). Oba sportowe obiekty będą zadaszone. Na skraju bulwaru wyremontowaliśmy brzeg i utworzyliśmy stanowiska do cumowania dla jednostek pływających - mówi Agnieszka Kłąb, rzeczniczka ratusza.

Przy pomniku poszerzono schody, znalazło się tam też miejsce na trójkąt zieleni, gdzie mają zostać zwiezione fragmenty starych mostów Kierbedzia czy Poniatowskiego, które w ostatnich latach odsłoniła Wisła. Jak podkreśla Kłąb, urząd rozmawia w sprawie ekspozycji z Instytutem Dróg i Mostów.

Powstała również nietypowa fontanna. - Płynąca z niej woda daje przyjemną, orzeźwiającą mgiełkę, z której w upalne dni będą mogli korzystać mieszkańcy. Projekt fontanny powstał w duchu pierwotnych założeń, według których pomnik Syrenki miał być w wodzie (niegdyś stał tuż przy Wiśle) - wyjaśnia Kłąb.

Między pomnikiem a rzeką będzie woda spływająca w dół. Kłąb zapewnia, że będzie to ekologiczny obieg zamknięty. Przechodnie będą poruszać się nad tym fragmentem po kładkach. Nocą tafle będą efektownie podświetlone.

Prace na bulwarach fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl















Ratusz planuje dalsze prace na bulwarach. Chodzi o fragment od Tamki do płyty Desantu. Jak tłumaczy Kłąb, na ostatniej prostej są negocjacje ze zwycięzcą konkursu na zagospodarowanie tego fragmentu. Firma WXCA przygotowuje ostateczny projekt na bazie zaprezentowanej w ubiegłym roku koncepcji.

- Rozmawiamy o szczegółach dotyczących rozwiązań projektowych, które będą jak najlepiej służyły warszawiakom. Oprócz zupełnie nowej przestrzeni na tym odcinku z wymienioną nawierzchnią, roślinnością, dodatkowym oświetleniem chcielibyśmy, żeby powstały tam miejsca użyteczności publicznej np. galeria wystawiennicza. Planujemy też zagospodarowanie skweru Kahla - wyjaśnia rzeczniczka.

Budują etapami

To kolejny etap przebudowy bulwarów. W sierpniu 2015 roku otworzono fragment pomiędzy ulicą Boleść a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Od czerwca 2017 roku mieszkańcy mogą korzystać z części pomiędzy Karową a mostem Świętokrzyskim. Później - w sierpniu tego roku - oddano do użytku brakujący odcinek pomiędzy Karową a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

