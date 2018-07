Kolejny dzień protestu przed Sejmem. W obronie sądów

Informacje

Czwartkowy protest przed Sejmem TVN24

W czwartek protestujący przed Sejmem znów domagali się nowelizacji ustaw o sądach i wprowadzenia poprawek zgodnych z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Przed Sejmem trwa kolejny protest zorganizowany między innymi przez Obywateli RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji. Jego uczestnicy domagają się nowelizacji ustaw o sądach. Chcą, by zostały do niej wprowadzone poprawki zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej.

"Nic już nie będzie tak samo"

Zebrani trzymają flagi Polski i Unii Europejskiej, niektórzy mają flagi KOD, wielu ma kartki z napisem "Konstytucja". Słychać okrzyki "Sejm jest nasz", "Wolność, równość, demokracja", "Uwaga, uwaga, tu obywatele", "Konstytucja".

Wśród zebranych są również politycy opozycji: Bartosz Arłukowicz (PO), kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski (PO) i Borys Budka (PO).

Bartosz Arłukowicz wzniósł jedno z haseł protestujących: "Sejm jest nasz". Mówił: - Ten okrzyk pokazuje, że tu bije serce Polski, tu bije serce demokratycznej Polski i wy jesteście tymi ludźmi, którzy pokazują, że to serce będzie biło.

Zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie większość i należy z tego wyciągnąć wnioski. - My bez was nie zrobimy niczego, ale wy także bez nas nie zrobicie. Musimy być razem i tylko razem możemy zbudować wolną Polskę. I gwarantuję wam: rząd PiS, ten dzisiejszy rząd PiS, to jest pewne symboliczne, smutne, ale zakończenie pewnej epoki w Polsce, bo nic już nie będzie tak samo - dodał.

Konstytucja jak autostrada

Rafał Trzaskowski powiedział, że rząd boi się reakcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. - Dlatego się tak strasznie spieszą i znowu po nocy będą próbowali załatwiać swoje ciemne sprawki - dodał. Zapewnił, że będzie pytał rząd, dlaczego robi z Sejmu "twierdzę" i "odgradza od obywateli".

Natomiast profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził, że władzę demokratyczną wolno wykonywać "tylko w ramach konstytucji". - Konstytucja jest jak wytyczona autostrada, którą wybrany w konkretnych wyborach suweren może jechać, może zmieniać pas z lewego na prawy, może przyspieszyć, może zwolnić, ale nie może zjechać z tej autostrady i nie może zawrócić - powiedział. Jego zdaniem, próbuje to zrobić obecna władza, a zebrani przed Sejmem przyszli po to, by powiedzieć, że "nie wolno tego zrobić".

Podobny protest odbył się w środę. Wówczas policja zatrzymała dwie osoby, które odpowiedzą przed sądem za zniszczenie mienia - na sejmowych murach pojawiły się napisy wykonane farbą w sprayu "Czas na sąd".

