"Kolejny atak na pracownika Zarządu Dróg Miejskich"

Kontrowersje wokół kontrolerów fot. TVN24

Kierowca, który nie zapłacił za parkowanie, zaatakował kontrolerkę na Woli. Zarząd Dróg Miejskich zgłosił sprawę policji. ZDM przekonuje, że to nie pierwszy taki przypadek.



"Kolejny przypadek ataku na pracownika ZDM. Kierowca, który nie zapłacił za parkowanie, uderzył i wepchnął na jezdnię jedną z naszych pracowniczek, wystawiającą mu opłatę dodatkową. Taka agresja - zamiast zapłacić 50 zł opłaty?" - poinformowali drogowcy na Twitterze.

Ręką w plecy

Więcej o całej sprawie powiedziała tvnwarszawa.pl rzeczniczka ZDM.

- 27 sierpnia około godziny 14 przy ulicy Nowolipie 26 pracownica ZDM wraz z drugą osobą kontrolowała zaparkowane auta w strefie płatnego parkowania. Sprawdzali, czy mają uiszczoną opłatę. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownica ZDM zobaczyła, że mężczyzna który zaparkował tam swój samochód nie zapłacił za parking - mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM.

Dalej relacjonuje, jak doszło do ataku. - Gdy kobieta chciała wystawić mężczyźnie wezwanie do zapłaty, ten uderzył ją otwartą ręką w tył pleców, przez co została wypchnięta na ulicę - wyjaśnia Gałecka.

Jak podkreśla, kobieta nie miała dużych obrażeń, ale "bardziej odczuwa takie coś psychicznie". - Ta kobieta pracuje u nas już ponad dziesięć lat i to nie pierwszy taki przypadek, kiedy ma do czynienia z takim traktowaniem - zaznacza Gałecka.

Ze słów rzeczniczki wynika, że kontrolerka wezwała na miejsce policję. - Przyjechał patrol, który przyjął zgłoszenie. Jednak zanim policjanci dojechali na miejsce, mężczyzna się oddalił. Posiadamy numer rejestracyjny jego pojazdu, po którym policjanci mają ustalić sprawcę - dodaje Gałecka.

ZDM zapewnia, że 31 sierpnia kontrolerka złożyła skargę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Całą sytuację, potwierdza Marta Sulowska z wolskiej komendy. - Przyjęliśmy skargę od kontrolerki. Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie danych kierującego - przekazała.

To słyszą kontrolerzy

Blisko dwa lata temu Zarząd Dróg Miejskich zwracał uwagę na ataki na kontrolerów. Uderzenie w twarz, celowe potrącenie autem, ciężkie pobicie - to najgorsze incydenty z długiej listy tego, czego doświadczają w pracy kontrolerzy. Obelgi i wyzwiska to, jak podkreślają urzędnicy, to codzienność. Taki obraz wyłania się z filmu przygotowanego przez Zarząd Dróg Miejskich, który postanowił przypomnieć kierowcom o zasadach kultury i o tym, że kontrolerzy wykonują jedynie swoją pracę.

Spot kampanii "Kontroluj się" ZDM

