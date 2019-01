Informacje

Ferie zimowe warszawscy uczniowie rozpoczną w przyszły poniedziałek - 28 stycznia. Jak co roku, miasto przygotowało dla najmłodszych mieszkańców szereg bezpłatnych zajęć edukacyjno-wychowawczych, artystycznych, naukowych, kulturalnych oraz sportowych.

- To najbardziej wyczekiwany moment wśród dzieci i młodzieży, czyli ferie - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podczas konferencji związanej z programem "Zima w mieście".

Miasto przygotowało dla ponad 11 tysięcy dzieci szereg zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, wychowawczych i naukowych w 110 placówkach, w tym w ośmiu szkołach specjalnych.

Feryjne placówki edukacyjne będą funkcjonowały przez pięć dni w tygodniu. W godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00 zapewnią opiekę nad najmłodszymi.

Ostatnia szansa na rejestrację

By wziąć udział w programie należało zarejestrować dziecko na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl między 4 a 13 grudnia 2018 roku. Następnie potwierdzić udział i dokonać wyboru zajęć, na które młodzież chce uczęszczać.

Do 25 stycznia jest jeszcze możliwość ponownej rejestracji, ale tylko w placówkach, gdzie jeszcze są wolne miejsca. W większości obiektów obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc dla grupy. W przypadku uczestników indywidualnych warto przed udaniem się do placówki zadzwonić i sprawdzić dostępność zajęć w wybranym obiekcie i terminie.

Nowe atrakcje

- Staramy się, by rok do roku pojawiały się jakieś nowe atrakcje, które umilą młodzieży te dwa tygodnie, a które my też wykorzystamy jako pretekst do edukacji, dobrej zabawy i spędzenia czasu trochę inaczej niż przez 10 miesięcy roku szkolnego - powiedziała Kaznowska.

Oprócz darmowych atrakcji miejskich, każda z dzielnic zaprasza do korzystania z ofert swoich obiektów.

Ferie z "Zimą w mieście" odbywają się nie tylko w szkołach. Zajęcia organizowane są też w domach kultury, bibliotekach, ogrodach jordanowskich czy obiektach sportowych. Listę wszystkich placówek oraz zajęć specjalistycznych można znaleźć na stronie edukacja.warszawa.pl.

- W tym roku do nowych punktów zaliczyć możemy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Królikarnię, Muzeum Narodowe czy Zamek Królewski - wyliczała wiceprezydent. - Dzieci bardzo chętnie korzystają też z dotychczasowych atrakcji. Popularnością cieszą się Centrum Nauki Kopernik, Stołeczne Centrum Edukacji, stadion miejski Legii, warszawskie zoo, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Polin - dodała.

"Nieprawdopodobnie zdolna młodzież"

Udział w programie "Zima w mieście" jest bezpłatny. Rodzice muszą jedynie opłacić wyżywienie - dwa posiłki dziennie (w tym jeden ciepły). Uczniowie zwolnieni z opłat za obiady w trakcie roku szkolnego na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły, mogą skorzystać z posiłków za darmo.

- Tradycyjnie zakończymy ferie wielkim finałem 8 lutego w Muzeum Polin. Podobnie jak w ubiegłym roku młodzież przygotuje widowisko "Muzyczna Podróż przez cztery pory roku" - podkreśliła wiceprezydent Warszawy. Musical będzie przygotowywany przez 100 uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. - Mamy nieprawdopodobnie zdolną i kreatywną młodzież - dodała Kaznowska.

Ferie na sportowo

Podczas dwutygodniowej przerwy w nauce uczniowie będą mogli spędzić czas aktywnie. Miasto przygotowało szeroką ofertę zajęć sportowych w 50 ośrodkach sportu i rekreacji. Dodatkowo będą też one organizowane w 30 przyszkolnych halach i boiskach.

W ośrodkach "Namysłowska", "Grzybowska", "Rozbrat-Jutrzenka", "Inflancka" i "Polonia" będzie można nauczyć się pływania, bezpłatnie skorzystać z basenu i wziąć udział w zajęciach rekreacyjnych. W ośrodku "Solec" organizowane będą ogólnorozwojowe zajęcia na hali sportowej i rozgrywki tenisa stołowego.

Fani jazdy na lodzie będą mogli skorzystać z lodowisk na Torze Łyżwiarskim Stegny, w ośrodku Moczydło i na ślizgawce przed Pałacem Kultury i Nauki.

Bezpieczne ferie

Zimą będzie też można poczuć nieco letniego klimatu i wybrać się na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gry w siatkówkę plażową, zorganizowane przez Akademię Sportów Plażowych Monta. Będą one odbywać się w obiekcie przy ul. Zaruskiego 12, gdzie znajduje się hala z trzema ogrzewanymi boiskami z piaskiem i prawdziwymi palmami.

Jak co roku, podczas "Zimy w mieście" najmłodsi będą mieli okazję spotkać się ze strażnikami miejskimi i policjantami. Podczas zajęć i warsztatów poznają zasady udzielania pierwszej pomocy i procedury powiadamiania służb ratunkowych. Dowiedzą się też, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. W planach są też zajęcia sportowe, które pomogą zrozumieć zasady poruszania się w ruchu drogowym.

W tym roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej kupiła trzy mobilne symulatory zagrożeń pożarowych. Zakup został sfinansowany przez miasto. Symulatory umożliwią przeprowadzenie pilotażowych zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Warsztaty będą dotyczyły bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

Kontrole autokarów

Kontrole autokarów przed wyjazdami na ferie zimowe rozpoczną się już w piątek 25 stycznia. Tradycyjnie patrol kontrolny będzie stacjonował przed Torwarem. Kontrole przeprowadzą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Na autokary będą czekali każdego dnia rano, między godziną 6 a 10.

Jeżeli zajdzie potrzeba skontrolowania pojazdu w innym terminie, rodzice powinni zgłosić to dyżurnemu ruchu drogowego w Komendzie Stołecznej Policji, pod numerem 22 603 77 55 - całodobowo oraz 22 603 77 18 - w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

- Często pada pytanie "Po co? Przecież one też przechodzą badania techniczne". Ale pomiędzy badaniem technicznym a wyjazdem na ferie zawsze mogło coś się przydarzyć, co dyskwalifikuje ten pojazd z dalszej jazdy, a policjanci postarają się to wychwycić - mówi Mariusz Mrozek z KSP.

I dodaje, że rodzice powinni wywierać presję na organizatora w kwestii bezpieczeństwa wyjazdu. - Rolą organizatora jest to zapewnić. Oczywiście nie musi on dysponować własnym autokarem, często korzysta z usług podwykonawcy. I to organizator powinien nakłonić takiego podwykonawcę, żeby autokar wcześniej przeszedł kontrolę. A w momencie, kiedy dzieci do niego wsiądą i mają ruszać w drogę, kierowca powinien pokazać opiekunom grupy lub rodzicom protokół takiej kontroli, że tam jest wyraźnie zaznaczone: "pojazd jest sprawny, kierowca posiada odpowiednie uprawnienia, jest trzeźwy i może bezpiecznie wieźć ludzi" - podkreśla Mrozek.

Ratusz przypomina, że na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można także sprawdzać czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Policja skontroluje autokary przed wyjazdami na ferie TVN24

kk/pm