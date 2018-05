Informacje

10 czerwca wejdzie zmieni się rozkład Kolei Mazowieckich. To efekt prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zmiana będzie obowiązywać do 1 września.

Dużo remontów

Na linii nr, z uwagi na kontynuację remontu, organizacja ruchu będzie podobna do dotychczasowej. Pociągi nie będą zatrzymywać się na odcinku Warszawa Włochy – Milanówek; zastąpi je komunikacja autobusowa.Z kolei na linii, w związku z remontem toru na stacji Warszawa Wschodnia, w dniach 10 – 30 czerwca wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. Część z nich rozpoczynających lub kończących bieg na stacji Warszawa Rembertów będzie odwołana.

Pociąg relacji Warszawa Zachodnia (odjazd 14.58) - Mińsk Mazowiecki (przyjazd 15.53) nie będzie się zatrzymywać się na stacji Warszawa Rembertów.



Koleje Mazowieckie informują też, że na linii R3 Warszawa - Łowicz w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Część pociągów skończy bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary - Łowicz Główny będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.



Na linii R6 Warszawa – Małkinia nadal będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą dotyczyły odcinka Łochów - Sadowne Węgrowskie - Małkinia. Z tego powodu część pociągów Kolei Mazowieckich na tym odcinku zostanie odwołana, a wybrane połączenia zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową.

Ponadto do 13 sierpnia na odcinku Małkinia – Łochów w pociągach PKP Intercity "Ondraszek", "Konopnicka" i "Leśmian" honorowane będą bilety KM.

Na linii R7 Warszawa – Dęblin nadal będą prowadzone prace związane z modernizacją linii. 30 czerwca zostanie otwarty szlak Pilawa – Garwolin i pociągi będą kursować do stacji Garwolin. Od 2 lipca do 3 sierpnia z powodu kolejnego etapu budowy tunelu drogowego w Świdrze oraz z uwagi na konieczność włączenia nowego układu torowego części stacji Otwock nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Świder – Otwock. Za odwołane pociągi na tym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Od strony Warszawy ruch pociągów będzie prowadzony po obu torach do przystanku osobowego Świder, natomiast od strony Pilawy pociągi dojadą do Otwocka.



W związku z modernizacją infrastruktury na linii nr R9 Warszawa – Działdowo ruch pociągów będzie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska–Warszawa Zachodnia.



Od 10 czerwca do 19 czerwca, w związku z naprawą przejazdu kolejowego w Pomiechówku, ruch pociągów na odcinku Modlin – Nasielsk będzie prowadzony wahadłowo po jednym torze. Część pociągów KM zostanie odwołana, wybrane pociągi nie zatrzymają się na odcinku Modlin – Nasielsk. Zastąpi je komunikacja autobusowa.



Na linii nr R31 Sierpc - Kutno ruch pociągów będzie wstrzymany do 30 czerwca. Za pociągi będzie kursować komunikacja autobusowa.



W dniach 24 lipca - 7 sierpnia na odcinku Sierpc – Płock wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów związane z modernizacją przejazdów kolejowych. W tym okresie będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Modernizacja stacji w Dęblinie

W dalszym ciągu będą występowały utrudnienia związane z modernizacją stacji Dęblin. Ruch pociągów na odcinku Dęblin – Zajezierze zostanie wstrzymany do 9 sierpnia (linia R81 Dęblin - Radom).

Z kolei w związku z modernizacją przejazdów kolejowych zostanie wstrzymany ruch pociągów na odcinku: Płońsk – Raciąż w okresie 6 – 11 lipca, Raciąż – Sierpc od 12 do 23 lipca (linia R91 Nasielsk - Sierpc). Za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

