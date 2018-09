Informacje

Kokaina w bieliźnie. Przemytnicy wpadli na Okęciu Straż Graniczna

Straż graniczna zatrzymała na Lotnisku Chopina trzech mężczyzn, którzy przemycali kokainę.

Kokaina w bieliźnie

Jak informuje Centralne Biuro Śledcze Policji trzech obywateli Armenii w wieku 23, 35 i 44 lat podróżowało tranzytem z Barcelony przez Warszawę do Erewania.

Po przylocie mężczyźni nie opuścili strefy tranzytowej lotniska oczekując na dalszy lot do Armenii. Jednak ich nerwowe zachowanie zwróciło uwagę mundurowych, dlatego podchodząc do odprawy paszportowej zostali poproszeni o przejście do kontroli szczegółowej.

"Jak się okazało u każdego z nich znaleziono od 200 do 300 gramów substancji – łącznie cztery foliowe pakunki ukryte były w bieliźnie. Wstępna analiza proszku wykazała, że jest to wysokiej jakości kokaina, co dodatkowo potwierdziła dalsza ekspertyza przeprowadzona w laboratorium kryminalistycznym straży granicznej" – czytamy w komunikacie CBŚP.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im 15 lat więzienia.



Sąd zastosował wobec całej trójki podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Śledztwo prowadzi Straży Granicznej Warszawa - Okęcie.

