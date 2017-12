Kobiety wracały z pasterki, zginęły na pasach. Miesiąc aresztu dla kierowcy

Informacje

22-latek, który śmiertelnie potrącił trzy kobiety na przejściu dla pieszych trafi na miesiąc do aresztu. Prokuratura wnioskowała o trzy.





Do zdarzenia doszło w Kobyłce, w wigilijną noc. Trzy kobiety w wieku 16,43 i 70 lat wracały z pasterki. Piesze przechodziły przez przejście dla pieszych.- Z ustaleń wynika, że przed oznakowanym przejściem dla pieszych jeden pojazd zatrzymał się, aby przepuścić pieszych, trzy kobiety weszły na przejście i niestety zostały śmiertelnie potrącone przez nadjeżdżający z przeciwka pojazd, citroen - tłumaczył na antenie TVN24 Jarosław Florczak z Komendy Stołeczny Policji.- W ocenie prokuratora podejrzany umyślnie naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym, przekraczając dopuszczalną prędkość, nie dostosowując tej prędkości do warunków drogowych oraz atmosferycznych, a także nie zachowując szczególnej ostrożności w momencie zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych - wyjaśnił z kolei Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.Jak przekazał prokurator, 22-letni Grzegorz W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Podejrzany posiada prawo jazdy od trzech lat i dotąd nie był karany, ani notowany jako sprawca wykroczeń drogowych.

"Niebezpieczne skrzyżowanie"

Na miejsce wypadku pojechała reporterka TVN24. Ewa Paluszkiewicz zaznaczyła, że w nocy na tym przejściu sygnalizacja jest pulsacyjna. - W rozmowie z niektórymi mieszkańcami usłyszeliśmy, że to nie jest najbezpieczniejsze skrzyżowanie, bo jadąc od strony Warszawy, wychodzi się z zakrętu – mówiła Paluszkiewicz.

- Miejsce zdarzenie generalnie było bardzo rozległe. Po zabezpieczeniu zaczęliśmy poszukiwania osób poszkodowanych. Przeszliśmy całe miejsce zdarzenia dookoła i znaleźliśmy trzy osoby poszkodowane. W tym momencie działania przejęły zespoły ratownictwa medycznego – relacjonował rano Maciej Czerniejewski z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

kz/gp