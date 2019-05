Kobiety w bieliźnie w centrum miasta. Tak walczą z uprzedzeniami

Informacje

Pokaz The Real Catwalk w Warszawie Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Blondynki, brunetki i rude w samej bieliźnie w centrum Warszawy. W ten sposób uczestniczki pokazu The Real Catwalk "walczą z uprzedzeniami" i podkreślają, że "różnorodność jest piękna".



Wysokie, niskie, szczupłe i puszyste. 20-latki, 30-latki i 50-latki. Różniło je wiele, ale łączyło jedno - strój. Każda z nich miała na sobie tylko bieliznę. Wszystkie te kobiety zebrały się w niedzielne popołudnie na placu Zamkowym i nie zważały na to, że o tej porze to jedno z najbardziej obleganych przez turystów miejsc w Warszawie.

W pokazach The Real Catwalk może wziąć udział każda kobieta, niezależnie od wieku, kształtu czy rozmiaru swojego ciała. Takie akcje odbywały się już w innych wielkich miastach między innymi w Nowym Jorku czy Mediolanie. W zgłoszeniu wystarczyło podać swoje imię i nazwisko, konto na Instagramie, numer telefonu i zdjęcie oraz napisać kilka słów o sobie.

Ale, jak zaznaczyła organizatorka akcji Zuzanna Zakrzewska, warunkiem uczestnictwa w pokazie były inne motywy, niż te związane z wyglądem. - W pokazie może wziąć udział każdy, kto chce wyjść ze strefy komfortu, pokazać światu różne oblicza piękna i co najważniejsze - zamanifestować walkę z uprzedzeniami - napisała na facebookowej stronie.

"Różnorodność jest piękna"

Nie chodziło o epatowanie seksualnością, ale zaakcentowanie, że piękno i pewność siebie nie zależy tylko od wyglądu. - Proszę, zastanówcie się, po co był ten pokaz. Czy myślicie, że tylko po to aby paradować w szpilkach i bieliźnie? Czy może miało to jakieś przesłanie? Dla Ciebie człowieku! Żebyś zaczął myśleć? Różnorodność jest piękna i różnorodność jest prawdziwa - zaznaczyła organizatorka.

I dodała, że w pokazie wzięły udział osoby, które "akceptują swoje ciało i walczą z uprzedzeniami": - To pokaz dla prawdziwych ludzi, takich którzy żyją wśród Was. Pokaz dla ludzi, którzy chcieliby ale się wstydzą. Którzy chcieliby, ale wciąż słyszą jakieś komentarze.

mp