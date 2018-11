Kobiecy zarząd Ochoty, ale bez Glusman. Nieoficjalnie: będzie u Trzaskowskiego

Informacje

Radni Ochoty wybrali nowy zarząd dzielnicy. Na jego czele stanie ponownie Katarzyna Łęgiewicz. Wbrew niedawnym spekulacjom, nie znalazła się w nim Justyna Glusman. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, niedawna kandydatka ruchów miejskich na prezydenta stolicy, trafi do ekipy Rafała Trzaskowskiego.

"Mamy nowy Zarząd Dzielnicy Ochota! Burmistrzem została ponownie Katarzyna Łęgiewicz, a jej zastępczyniami Ewa Kacprzak-Szymańska i Maria Środoń" - czytamy na oficjalnym profilu dzielnicy na Facebooku.

Z obrad nadawali także przedstawiciele stowarzyszenia Ochocianie Sąsiedzi, którzy będą współrządzić Ochotą. "Zgodnie z zawartym porozumieniem koalicyjnym Ochotą w tej kadencji będzie rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Ochocian. Na burmistrza dzielnicy została ponownie wybrana Katarzyna Łęgiewicz (PO), zaś wiceburmistrzami zostały Maria Środoń z naszego stowarzyszenia oraz Ewa Kacprzak-Szymańska (.N). To prawdopodobnie pierwszy w historii całkowicie żeński zarząd dzielnicy w Warszawie!" - przekazali Ochocianie Sąsiedzi.

Miała być wiceburmistrzynią

Poza zarządem znalazła się jednak jedna z liderek stowarzyszenia Justyna Glusman. Jeszcze na początku listopada spekulowano, że niedoszła prezydentka stolicy będzie jednym z wiceburmistrzów dzielnicy.

Ale w środę Polska Agencja Prasowa, bazując na źródłach w stołecznej PO, informowała, że Glusman może otrzymać stanowisko w stołecznym ratuszu. Nie wiadomo jaką konkretnie funkcję miałaby sprawować - w grę może wchodzić posada jednego z pełnomocników.

Sama zainteresowana nie chciała komentować tych spekulacji. Otoczenie byłej kandydatki na prezydenta Warszawy przyznało jednak nieoficjalnie PAP, że toczą się rozmowy między nią a Rafałem Trzaskowskim. - Żadnych ustaleń jeszcze nie ma, być może będzie coś wiadomo za kilka dni – powiedziała jedna z osób znająca kulisy tych rozmów.

Z kolei Rafał Trzaskowski o nowych współpracowników pytany był w czwartkowych "Faktach po Faktach". - Chce zaprosić do współpracy przedstawicieli ruchów miejskich – powiedział.

- Ktoś z pana kontrkandydatów pojawi się jako jeden z współpracowników? – pytała prowadząca program Anita Werner.

- To się okaże. Skoro to niespodzianka, to nie będziemy zdradzać – uciął nowy prezydent stolicy.

Nowe i znane nazwiska

Z nieoficjalnych informacji wynika, że swoje stanowiska utrzyma dwoje obecnych wiceprezydentów: odpowiedzialny za rozwój gospodarczy i planowanie przestrzenne Michał Olszewski oraz Renata Kaznowska, której podlegają m.in. biura infrastruktury oraz transportu. Nowym wiceprezydentem miałby zostać Robert Soszyński, były burmistrz Mokotowa.

Pewne jest, że jednym z zastępców Trzaskowskiego w ratuszu zostanie także – zgodnie z umową przedwyborczą między Platformą a Nowoczesną – Paweł Rabiej, który będzie odpowiadał za reprywatyzację.

