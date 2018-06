Koalicja zawiązana. Śpiewak i Zandberg pójdą razem do wyborów

Informacje

Partia Razem, Inicjatywa Polska, stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa i Zieloni ogłosili we wtorek zawiązanie koalicji wyborczej w stolicy. - Będziemy trzecią siłą, która zawalczy o drugą turę - mówił lider WMW Jan Śpiewak. Nie wskazano jednak kandydata na prezydenta Warszawy. Do tej pory pojawiały się głosy, że może to być właśnie Śpiewak. Jednak Barbara Nowacka dała do zrozumienia, że wcale nie jest to oczywiste.



Zdaniem Śpiewaka porozumienie czterech organizacji to "bezprecedensowa sytuacja, jeśli chodzi o historię polityczną Warszawy". - My będziemy trzecią siłą, która będzie walczyć o drugą turę - podkreślił na konferencji prasowej przed Pałacem Kultury i Nauki lider WMW.

"Jesteśmy spoza układów"

Obiecują 50 tysięcy mieszkań

Zwrócił się jednocześnie do "przyjaciół z ruchów miejskich" o dołączenie do porozumienia, budowanie wspólnych list wyborczych i wspólną walkę o Warszawę.- Jesteśmy spoza układów i chcemy ten układ po prostu rozbić. Chcemy Warszawy, która jest nowoczesna i solidarna społecznie, chcemy Warszawy, która jest wrażliwa na słabszych, chcemy Warszawy, która jest uczciwa - oświadczył z kolei jeden z liderów Partii Razem Adrian Zandberg, charakteryzując propozycję programową czterech organizacji.Warszawska radna i członkini zarządu Inicjatywy Polska Paulina Piechna-Więckiewicz przekonywała z kolei, że warszawscy wyborcy nie muszą czuć się szantażowani i mają alternatywę - "przyzwoitych mężczyzn i przyzwoite kobiety, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za losy tego miasta, którzy znają to miasto, cenią mieszkańców i mieszkanki i zawsze będą stali po ich stronie, nigdy po stronie tych, dla których polityka to tylko puste słowa i puste frazesy".

Wśród elementów porozumienia programowego wymienianych we wtorek przez przedstawicieli organizacji wchodzących w skład koalicji znalazły się między innymi budowa 50 tysięcy mieszkań miejskich na wynajem dostępnych zarówno dla osób najuboższych, jak i dla klasy średniej, budowa centrów wsparcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych, walka ze smogiem, rozwój infrastruktury ciepłowniczej i transportu publicznego, zakończenie procederu wyrzucania z mieszkań lokatorów reprywatyzowanych kamienic, a także utworzenie na placu Defilad, wokół Pałacu Kultury i Nauki, warszawskiego Parku Centralnego.

W poniedziałek gruchnęła wieść, że kandydatem porozumienia na prezydenta stolicy ma być Jan Śpiewak. Taka deklaracja nie padła jednak we wtorek. Pytani o to, kto będzie kandydatem koalicji czterech ugrupowań na prezydenta stolicy, politycy odpowiadali konsekwentnie, że decyzja ta zostanie ogłoszona w lipcu.





Piechna-Więckiewicz "najlepszą kandydatką"

- Dziś ogłaszamy porozumienie programowe, dziś deklarujemy, że startujemy wspólnie do rady miasta, startujemy wspólnie do rad dzielnic, że będziemy mieli wspólną kandydaturę prezydencką - mówił Zandberg. Podkreślił jednocześnie, że w szeregach "tej silnej drużyny, którą udało się zbudować w Warszawie, jest niejedna postać formatu prezydenckiego".- I to jest wielki kłopot dla naszych konkurentów z PO i z PiS-u, także dlatego, że tu są ludzie, którzy są wiarygodni, kiedy mówią o tym, że stoją po stronie lokatorów, którzy nie odkryli tematu reprywatyzacji wtedy, kiedy stał się interesujący medialnie, którzy stali po stronie lokatorów zawsze. Tutaj są ludzie, którzy tworzyli zręby ruchów miejskich w Polsce, tutaj są ludzie, którzy konsekwentnie walczyli w radzie miasta o sprawiedliwość społeczną, o prawa mniejszości, wtedy, kiedy inni asystowali panu (Jackowi - red.) Saryuszowi-Wolskiemu jako konserwatywnemu liberałowi - dodał Zandberg, nawiązując do Rafała Trzaskowskiego.

Swoją gotowość do startu w wyborach na prezydenta Warszawy potwierdził na konferencji prasowej Śpiewak. Pytana o chęć kandydowania była też wymieniana w tym kontekście Piechna-Więckiewicz, która odparła jednak, że planuje wspólnie z koleżankami i kolegami z koalicji ustalić kandydaturę.

To właśnie Piechna-Więckiewicz została wskazana przez Barbarę Nowacką jako najlepsza pretendentka na fotel prezydenta. We wtorek w Radiu Zet szefowa Inicjatywy Polskiej oświadczyła, że nie ma jeszcze decyzji co do kandydatki bądź kandydata. Zaś o Janie Śpiewaku powiedziała, że "czuje się nim przedwcześnie". Wypomniała mu między innymi deklarację, że jeśli w drugiej turze spotka się Trzaskowski z Jakim - odda pustą kartkę (o czym Śpiewak mówił wcześniej w TOK FM). Według Nowackiej, "trzeba zrobić wszystko, żeby prezydentem Warszawy nie została taka osoba jak Patryk Jaki".

- Mam olbrzymią nadzieję, że kandydatką na prezydenta będzie Paulina Piechna-Więckiewicz, dziewczyna, która jest już trzecią kadencję radną, jest jedną z najlepszych radnych w Warszawie - kontynuowała Nowacka.

"My się nie obrażamy"

Śpiewak był z kolei pytany o to, dlaczego nie porozumiał się w sprawie poparcia z Kukiz'15, którego lider Paweł Kukiz deklarował, iż bierze taką możliwość pod uwagę.



- My chcemy, żeby wyborcy Pawła Kukiza, którzy głosowali przeciwko duopolowi PO-PiS, przeciwko niesprawiedliwości i przeciwko państwu z kartonu, zagłosowali na naszą propozycję - nowoczesną, progresywną, prospołeczną. Na pewno będziemy chcieli ich zachęcić, żeby oddali głos na nas. My się nie obrażamy na wyborców, my ich nie traktujemy jak "elektorat", jak "motłoch", my ich nie patronalizujemy, my chcemy z nimi rozmawiać i będziemy rozmawiać ze wszystkimi warszawiakami, którzy będą chcieli nas słuchać - podkreślił w odpowiedzi.



Dopytywany o to, co zrobi w razie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki, Śpiewak zasugerował, że na pytanie, kogo poprze w drugiej turze, powinien zacząć odpowiadać Trzaskowski. Dodał, że jeśli w drugiej turze będzie miał wybór między "układem PO, który rządzi stolicą od 1994 roku z krótką przerwą na Lecha Kaczyńskiego" a "drugą częścią tego duopolu PO-PiS", to "najprawdopodobniej" odda nieważny głos. - Ale każda część naszego komitetu i każda część składowa naszej koalicji będzie podejmować własne decyzje w tym zakresie - zastrzegł lider WMW.

Według poniedziałkowych ustaleń PAP przedstawiciele czterech organizacji negocjujący zasady wspólnego startu ustalili już, że Śpiewak - radny z warszawskiego Śródmieścia i były lider MJN znany z zaangażowania m.in. w nagłaśnianie i krytykę afery reprywatyzacyjnej - ma być ich kandydatem na prezydenta Warszawy. Decyzja ta ma być jednak przedstawiona w późniejszym terminie, po zakończeniu piłkarskich mistrzostw świata.

Jest już kilku kandydatów

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej), Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), b. polityk Platformy Obywatelskiej i b. wiceprezydent miasta (odpowiedzialny m.in. za inwestycje) Jacek Wojciechowicz, a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.Swojego kandydata mają też wystawić m.in. SLD, Ruch Bezpartyjni, a także ruchy miejskie skupione wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze., którzy zmierzą się w organizowanych przez koalicję prawyborach. Są to Justyna Glusman ze stowarzyszenia Ochocianie, Robert Łuczak (niezrzeszony) i Aneta Skubida ze stowarzyszenia Wola Mieszkańców. W najbliższą środę planowana jest debata kandydatów. Głosowanie ma się odbyć w systemie elektorskim, w którym każda organizacja zrzeszona w koalicji deleguje od jednego do dwóch przedstawicieli - w zależności od liczby swoich członków.

Początkowo MJN i skupione wokół niego organizacje uczestniczyły w rozmowach o wspólnym starcie z WMW, Partią Razem i stowarzyszeniem Barbary Nowackiej. Nie udało się jednak znaleźć satysfakcjonującej wszystkie strony formuły startu. Ruchy miejskie zrzeszone w koalicji są sceptyczne wobec dopuszczania na listy wyborcze polityków, a z wcześniejszych, nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w MJN niechętnie patrzy się też na kandydaturę Śpiewaka. W jego dawnym stowarzyszeniu zarzuca mu się m.in. wodzowski styl uprawiania polityki, konfliktowość oraz brak kompetencji do pełnienia urzędu prezydenta.



Podzielony w sprawie startu w Warszawie jest ruch Kukiz'15; o ile sympatię do Śpiewaka i gotowość poparcia go deklarował sam Paweł Kukiz, o tyle znaczna część polityków jego ugrupowania chce wystawić własnego kandydata na prezydenta stolicy. Według nieoficjalnych informacji PAP największe poparcie w klubie Kukiza ma kandydatura posła Marka Jakubiaka.



Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.

