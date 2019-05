Informacje

W stolicy na Koalicję Europejską zagłosowało 50,04 proc. wyborców, na PiS - 27,84 proc., a na Wiosnę - 10,69 proc. Wszystkie pozostałe komitety znalazły się pod progiem wyborczym. Konfederacja uzyskała wynik 4,44 proc., Kukiz'15 - 3,25 proc., Lewica Razem - 1,97 proc., a Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 1,76 proc.

Koalicja zdeklasowała PiS

Czekając na Śródmieście

We wszystkich warszawskich dzielnicach Koalicja Europejska wyprzedziła PiS: rekordowe poparcie uzyskała w Wilanowie (61,34 proc.) Ponad 50 proc. wyborców oddało swój głos na ten komitet na Ursynowie (56,50 proc.), Mokotowie (53,50 proc.), Bemowie (53,01 proc.), Żoliborzu (51,90 proc.), Ochocie (50,68 proc.) oraz Białołęce (50,12 proc.).Najniższe poparcie Koalicja Europejska uzyskała na Pradze-Północ (41,03 proc.) i Targówku (43,83 proc.).Jednocześnie to na Targówku PiS zdobył największą liczbę głosów - 35,61 proc. Na drugim miejscu plasuje się Praga-Północ, gdzie na Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,56 proc. głosów. Na kolejnych miejscach znalazły się Ursus i Wawer, gdzie PiS uzyskało odpowiednio: 32,69 proc. oraz 32,67 proc.Według porannych danych frekwencja w Warszawie wyniosła 62,52 proc.

Jedyną warszawską dzielnicą, do której nie spłynęły jeszcze wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, jest Śródmieście, ponieważ to właśnie do tamtejszych lokali trafią protokoły z głosowania Polonii. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą mogli głosować w jednym z 203 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski i wybierali kandydatów z okręgu warszawskiego.



Państwowa Komisja Wyborcza podała na razie wyniki z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych. Wynika z nich, że w skali kraju w wyborach do PE, PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,7 proc., Lewica Razem - 1,24 proc.

