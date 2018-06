Kłopoty z rozbudową metra na Bemowo. Unieważniony przetarg na dwie stacje

Informacje

Metro Warszawskie zdecydowało się unieważnić przetarg na budowę tunelu i dwóch stacji na zachodnim odcinku drugiej linii. Przyczyną jest naruszenie procedur.



O unieważnieniu postępowania poinformował jako pierwszy portal transport-publiczny.pl. Dotyczy ono budowy dwukilometrowego odcinka metra, w tym stacji Wola Park i Powstańców Śląskich. Przetarg w tej sprawie został rozpisany pod koniec marca, o czym pisaliśmy na tvnwarszawa.pl.

Błąd proceduralny

Co dalej?

- Nastąpiło uchybienie proceduralne, które jest niemożliwe do usunięcia. Z analizy prawnej wynika, że to jedyne możliwe rozwiązanie - powiedziała "Transportowi Publicznemu" Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.Co to za uchybienie? Otóż pierwotny termin składania ofert przez zainteresowanych wykonawców był wyznaczony na 25 maja. Jednak 10 dni przed tym terminem (czyli 15 maja) czas został wydłużony - do 15 czerwca.Według informacji portalu transport-publiczny.pl, ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert nie zostało skutecznie przesłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, co było niezgodne z procedurami i naruszało zasady konkurencji.

Nowy przetarg ma zostać ogłoszony w najbliższym możliwym terminie. Co nie zmienia faktu, że należy spodziewać się opóźnienia w realizacji całej inwestycji.



Na razie po zachodniej stronie Wisły trwa budowa metra, która zakończy się na stacji Księcia Janusza. Trwa drążenie tuneli przez tarcze Maria i Krystyna. Planowany termin oddania inwestycji to końcówka 2019 roku. Wykonawcą całego przedsięwzięcia jest firma Gulermark.

