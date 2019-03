Kilogramy narkotyków, elementy umundurowania. Wielka akcja CBŚP

Informacje

Policjanci zatrzymali 12 osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. W czasie akcji zabezpieczono ponad 21 kg różnych środków odurzających, a także elementy umundurowania i wyposażenia policyjnego.

Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy i najbliższej okolicy. Akcja została przeprowadzona jednocześnie w wielu miejscach na terenie województwa mazowieckiego.

W jej trakcie funkcjonariusze przeszukali mieszkania, pomieszczenia gospodarcze oraz samochody użytkowane przez zatrzymanych.

- Znaleźliśmy ponad 21 kilogramów narkotyków różnego rodzaju: 3,5 kilograma marihuany, 2,5 kilograma amfetaminy oraz 15,5 litra płynnej amfetaminy - mówi Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.

Policjanci skonfiskowali też elementy umundurowania policyjnego oraz przedmioty wchodzące w skład środków przymusu bezpośredniego funkcjonariuszy - kamizelki, kominiarki, tabliczki do zatrzymywania pojazdów i kajdanki oraz broń gazową. Funkcjonariusze ustalają, do czego przestępcy wykorzystywali te przedmioty.

Akcja 260 funkcjonariuszy

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy zajmowali się rozprowadzaniem marihuany, amfetaminy, kokainy oraz tabletek ecstasy. Środki odurzające i psychotropowe trafiały nie tylko do województwa mazowieckiego, ale również do innych miejsc. Według dotychczasowych ustaleń, grupa mogła działać prawie dwa lata.

W akcji brało udział ponad 260 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Olsztynie, Łodzi, Lublinie, Radomiu i Rzeszowie.

Zarzuty

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Tam przedstawiono im zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Dodatkowo dwojgu zatrzymanym przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dotychczas na poczet przyszłych kar zabezpieczono 67 tysięcy złotych.

- Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia nie korespondujące z zebranym materiałem dowodowym. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec jedenastu osób – podał prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 11 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Jedną osobę objęto dozorem policyjnym.

Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, a udział w takiej grupie – karą do 5 lat więzienia. Natomiast za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających maksymalna kara może wynieść nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa, jak zapewnia policja, jest rozwojowa.

