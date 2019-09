Kilka biegów, impreza na Pradze. Utrudnienia w czterech dzielnicach

Informacje

Weekendowe utrudnienia (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

Impreza na Pradze, festiwal biegowy w Wilanowie i zawody na Ochocie oraz Mokotowie - w najbliższych dniach mieszkańcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.

Jak przypomina ratusz, już w najbliższą sobotę odbędzie się "Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej".

Od godziny 20 w piątek do godziny 5 w niedzieli rano (godzina 5.00), zamknięta będzie Ząbkowska, na odcinku od Targowej do Markowskiej. W tym czasie kierowcy nie pojadą również Brzeską pomiędzy Białostocką a Kijowską.





Swoje trasy zmienią autobusyPonadto na ulicach Ząbkowskiej (na odcinku Targowa - Nieporęcka) i Brzeskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Wyłączony z ruchu odcinek Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc Markowską do Kijowskiej i Targowej.

Festiwal Biegowy Warszawa Wilanów

Z kolei w Wilanowie odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Biegowego Warszawa Wilanów, którego głównym elementem są zmagania na dystansie półmaratonu.

Start i meta biegów będą zlokalizowane na Przyczółkowej, pomiędzy Wilanowską a Klimczaka.

Zawodnicy pobiegną najpierw ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Przyczółkowej, następnie skręcą w Korbońskiego (jezdnia w kierunku Ursynowa), zawrócą przed skrzyżowaniem z Relaksową, aby wrócić do mety Przyczółkową (jezdnią w kierunku Konstancina-Jeziorny; dla kierowców przejezdny będzie jeden pas ruchu).



Trasa biegu zostanie wyłączona z ruchu samochodowego w niedzielę o godzinie 7.00. Godzinę później uczestnicy biegu wystartują. Po jego zakończeniu obędą się jeszcze biegi (na krótszych trasach, tymi samymi ulicami): bieg na 10 km (start o godz. 11.30), bieg na 5 km (start o godz. 13.30) i bieg dla dzieci (start o godz. 15.00).



Na czas biegu ulice Klimczaka i Branickiego stracą połączenie z Przyczółkową. Nie będzie możliwości skrętu z Drewny (jadąc od Konstancina-Jeziorny) w lewo w Korbońskiego.



Skręt z Wilanowskiej będzie możliwy tylko w kierunku Wiertniczej. Utrzymany zostanie skręt z Vogla zarówno w kierunku centrum, jak i Konstancina-Jeziorny. Wprowadzone zostaną zmiany tras autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.



Koniec utrudnień zaplanowano na godzinę 17.

Bieg Ordona

Biegacze pojawią się również na Ochocie. Tam w niedzielę odbędzie się piąta edycja "Biegu Ordona". Uczestnicy pięciokilometrowych zmagań pobiegną między innymi Bohaterów Września.

W związku z organizacją imprezy Bohaterów Września będzie zamknięta na odcinku od Drawskiej do Na Bateryjce.

Ponadto od godziny 9.00 do 11.00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu, które dotyczyć będą również autobusów linii: 159 i 172.

Warszawa Business Run

Tymczasem na Służewcu odbędzie się kolejna odsłona biegu Warszawa Business Run, które spowodują zmiany w ruchu aut i komunikacji miejskiej. Z utrudnieniami należy się liczyć od godziny 10.30 do 13.30 w niedzielę.



Miasteczko biegowe, a także start i meta zawodów zostaną ustawione na parkingu kompleksu biurowego Empark. Biegacze wyruszą w trasę o godzinie 10.30, ulicami: Domaniewską - Wołoską (do skrzyżowania z Woronicza, gdzie uczestnicy biegu zawrócą) - Wołoską - Domaniewską - Suwak - Konstruktorską -Suwak - Domaniewską i dalej do mety.

Zamknięta dla ruchu będzie Domaniewska, a także Suwak na odcinku od Konstruktorskiej do Domaniewskiej oraz jezdnia Wołoskiej w kierunku Ursynowa. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Woronicza, Niepodległości oraz Domaniewską. W związku z organizacją imprezy swoje trasy zmienią autobusy linii: 136, 138 i 218.

W tym roku trasa biegnie ulicami Służewca Biznesowegofot. Matreiały organizatora

Uroczystości przy pomniku Barykada Września 1939 roku

Także w niedzielę, w godzinach 15.30-19.00, odbędą się uroczystości przy pomniku Barykada Września 1939 roku. Mogą występować utrudnienia w ruchu pojazdów na Grójeckiej na wysokości pomnika, wówczas autobusy linii 154 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Informowaliśmy o pracach na Trasie Siekierkowskiej:

kz/ran