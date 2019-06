Kiedyś był tu dziki parking. Metamorfoza za 700 tysięcy złotych

Informacje

"Przebudowany został fragment parkingu społecznego, zostały zasadzone nowe drzewa, krzewy oraz byliny ozdobne. Został również założony trawnik. Niemal połowę skweru zajmował dziki parking. Mieszkańcy wykorzystywali go głównie jako drogę na skróty do pobliskiego sklepu oraz miejsce do wyprowadzania psów" - przypomina ratusz w komunikacie.

Kiedyś parking i skrót

Urzędnicy mają nadzieję, że zmodernizowany skwer stanie się lokalnym centrum życia sąsiedzkiego. Na jego obszarze znalazły się bowiem: alejka parkowa, plac zabaw i siłownia plenerowa oraz elementy małej architektury, takie jak ławki czy psie stacje. Dosadzono drzewa i krzewy.

Jak przypomina ratusz, inicjatorem rewitalizacji skweru był Zarząd Praskich Terenów Publicznych. Koszt prac wyniósł ponad 700 tysięcy złotych.

Teren między Letnią a Kamienną otoczony jest starymi kamienicami. Jest tu też blok z lat 70. i nowe budynki mieszkalne.

"Ulica Letnia, wytyczona ok. 1875 roku, do dziś zachowała nawierzchnię z kocich łbów. Jej oświetlenie stanowią charakterystyczne dla zabytkowych części miasta latarnie - pastorały warszawskie. W pobliżu, przy ul. Szwedzkiej znajdują się zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy ul. 11 Listopada" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Zmiany na Pradze

Miasto przypomina, że prowadzi rewitalizację Pragi. Do tej pory metamorfozę przeszła kamienica przy ulicy Małej 15, gdzie w maju mogli się wprowadzić pierwsi mieszkańcy. Obecnie trwa remont budynku przy Stalowej 29 oraz Łomżyńskiej 26 - tam ma powstać 14 nowych mieszkań.

Kolejna inwestycja powstaje na skrzyżowaniu Skaryszewskiej i Targowej. Tam przewidywane jest utworzenie 85 mieszkań. Z kolei przy ulicy Strzeleckiej będzie budynek z 30 mieszkaniami.

