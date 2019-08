Kiedy pojedziemy metrem na Targówek? Jest deklaracja wojewody

Informacje

Stacja Targówek Mieszkaniowy fot. ZTM

Wojewoda spotkał się prezydentem Warszawy w sprawie pozwolenia na użytkowanie metra na Targówek. Padła data.

"Podczas roboczego spotkania Wojewody Zdzisława Sipiery z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim ustalono, że jeśli inwestor dostarczy brakującą dokumentację do końca sierpnia, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł przeprowadzić kontrolę i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ( trzech stacji II linii metra-red.) do połowy września" – poinformowała w komunikacie czwartek Ewa Filipowicz rzeczniczka prasowa wojewody.

Braki w dokumentacji

"Inwestycja ta zarówno dla władzy rządowej, jak i samorządowej ma priorytetowe znaczenie, a celem działania jest jak najszybsze udostępnienie jej mieszkańcom" - napisała rzeczniczka.

Inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy muszą sprawdzić zgodność dokumentów ze stanem faktycznym, wciąż nie pojawili się na miejscu. Według wcześniejszych zapewnień wojewody mieli to zrobić 16 sierpnia, ale tak się nie stało. Wojewoda wezwał ratusz do uzupełnienia dokumentów, a termin został przesunięty o dwa tygodnie.

Czytelnicy tvnwarszawa.pl komentujący nasz artykuł na ten temat, zarzucali wojewodzie motywację polityczną. "Pisałem już dawno, że PiS nie dopuści do otwarcia przed wyborami", "Jest oczywiste, że termin jest specjalnie przeciągany na wybory. Ludzie się nie liczą. Dziwny jest ten kraj", "Wojewoda blokuje oddanie stacji. A to pisanie o 'niekompletnej dokumentacji' to zasłona dymna przed wyborami" - to tylko niektóre z komentarzy.

W środę Zdzisław Sipiera odniósł się do tej sprawy podczas konferencji prasowej. Zapewnił, że razem ze swoim służbami robi wszystko, żeby podziemna kolejka na Targówek pojechała jak najszybciej. Zaznaczył jednocześnie, że potrzebna jest współpraca z miastem, a z tą jest kłopot.

- Żadne naciski nie spowodują, czy to w urzędzie wojewódzkim czy to inspektoracie nadzoru wojewódzkiego, że ktoś podpisze się pod dokumentami, których albo nie ma, albo które nie są właściwe - zapowiedział wprost Sipiera.



I dodał: - Złożenie dokumentu to dopiero początek procedury zakończenia inwestycji. Bezpieczeństwo, wszystkie wymogi muszą być spełnione. To nie jest papierologia, czepianie się. To współpraca między strukturą rządową a inwestorem i wykonawcą.

Nowe stacje

Po wschodniej stronie miasta metro rozbudowano o trzy stacje: Szwedzka, Targówek, Trocka. Umowę na budowę z włoską firmą Astaldi podpisano w marcu 2016 roku. Opiewała na ponad miliard złotych. Budowa skończyła się w maju. Na początku sierpnia informowaliśmy, że pracownicy Metra Warszawskiego codziennie stawiają się do pracy na gotowych stacjach, jednak nie zostały one formalnie oddane do użytku, więc nie mogą skorzystać z nich pasażerowie.

kz