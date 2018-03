Kenijczycy najlepsi w 13. PZU Półmaratonie Warszawskim

Informacje

Trasa 13. Półmaratonu Warszawskiego Fundacja Maraton Warszawski

Kenijczycy Ezrah Kiprotich Sang czasem 1:01.37 i Polline Wanjiku Njeru - 1:10.01 zwyciężyli w niedzielę w 13. PZU Półmaratonie Warszawskim. Najlepsi z Polaków byli dziesiąty Błażej Brzeziński i siódma Anna Gosk.

Na podium - zarówno w rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet - znaleźli się wyłącznie reprezentanci Kenii i Etiopii.

Wśród mężczyzn drugi był Etiopczyk Kassa Mekashaw - 1:01.52, a trzeci Kenijczyk Hillary Kimaiyo - 1:02.18. Brzeziński był dziesiąty - 1:05.17.

Za Njeru, która jest rekordzistką tej imprezy, finiszowały dwie Etiopki Birhan Gebrekidan - 1:10.26 oraz Maeregu Shegae - 1:10.52. Gosk na metę dotarła jako siódma i miała czas 1:14.49.

15,5 tysiąca osób

Do udziału w rywalizacji na dystansie 21 kilometrów i 97 metrów zapisało się ponad 15,5 tysiąca osób. Organizatorzy nadali 14 500 numerów startowych (by go dostać, trzeba się zapisać i wnieść opłatę startową) - poinformowało w sobotę po południu biuro zawodów.

Jak czytaliśmy na stronie biegu, istotna w nadchodzącej edycja jest również suma zebranych środków na cele charytatywne. Dzięki akcji #biegamdobrze zgromadzono 670 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na pomoc potrzebującym dzieciom, osobom chorym na raka oraz zwierzętom.

W biegu organizacji pomagało 1250 wolontariuszy, z których najmłodszy miał 9 lat, a najstarszy 69.

Trudności dla zawodników

Trasa wiodła ulicą Mickiewicza do Placu Wilsona, w dół do Wybrzeża Gdyńskiego, a następnie Mostem Gdańskim aż do ul. Namysłowskiej. Uczestnicy pobiegli przez Pragę w stronę Stadionu Narodowego, a Mostem Świętokrzyskim wrócili na lewy brzeg Wisły, aby Powiślem kierować się do Parku Agrykola. Ostatnie 5 km wiodło Wisłostradą do mety do zlokalizowanej u podnóża Starówki, przy Multimedialnym Parku Fontann.

- Najtrudniej będzie na początku, bo po starcie uczestników czeka podbieg na wiadukt ulicy Mickiewicza. Potem w dół na Wisłostradę, ale chwilę później znów podbieg na Most Gdański. Dalej już tylko długie, proste odcinki, także generalnie trasa odpowiednia do uzyskiwania dobrych wyników - oceniał Tronina.

Utrudnienia dla kierowców

Największe utrudnienia dla kierowców czekały między 10 a 14 w niedzielę. Na czas imprezy biegowej częściowo wyłączono z ruchu kilkanaście ulic, m.in.: Czerniakowska, Most Świętokrzyski, Starzyńskiego i Most Gdański.

Utrudnienia w czasie Półmaratonu Warszawskiegofot. ZDM

W sobotnie południe wyłączono pierwsze ulice: na Wybrzeżu Gdańskim wyłączony został ruch na prawym pasie jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa na odcinku od ul. Wenedów do ul. Grodzkiej (z utrzymaniem ruchu na ul. R. Sanguszki).

PAP/mś/r