Kawa, rozmowy i ulotki. Intensywna końcówka kampanii

11.40 Patryk Jaki pojawił się przy kościele św. Stanisława Kostki, by złożyć kwiaty pod pomnikiem Jerzego Popiełuszki. W piątek obchodzona jest 34. rocznica męczeńskiej śmierci księdza.

11.24 Do wtorku do spisu wyborców w Warszawie dopisało się 15 785 osób i już wtedy ta ilość stanowiła ponad trzykrotność liczby osób dopisanych przed wyborami samorządowymi w 2014 r. - Podczas tamtych wyborów dopisały się 4354 osoby. Tutaj już mamy zdecydowanie, kilkukrotnie większą liczbę - zaznaczył Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza.



- Tymczasem do czwartku liczba ta wyniosła już 25 443 - poinformował rzecznik stołecznego ratusza.

11.00 Jan Śpiewak odniósł się do porannych odwiedzin Rafała Trzaskowskiego w Barze Prasowym (co podawaliśmy kilka wpisów wcześniej). "Szkoda, że Platforma chciała go zamknąć" - skomentował kandydat na prezydenta na Twitterze.

Śpiewak zaznaczył też, że dzięki mieszkańcom i ich protestom Prasowy dalej karmi swoich gości. Teraz między innymi członków partii PO. Czytaj więcej o sporze o Prasowy sprzed lat.

Bar Prasowy istnieje przy Marszałkowskiej w Warszawie od połowy lat 50. W 2011 roku został zamknięty przez ajentkę i władze miasta planowały, by lokal po barze, na zasadach komercyjnych, przeznaczyć do innych celów. Jednak m.in. w wyniku społecznych protestów bar, po remoncie, w 2013 roku wznowił działalność w tym samym miejscu.

Szkoda, że @Platforma_org chciała go zamknąć i tylko protesty mieszkańców to zablokowały. Dzisiaj można sobie robić fotki w środku :) — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) 19 października 2018

10.45 Kandydat Zjednoczonej Prawicy odwiedził Bemowo, gdzie mówił między innymi o programie dla zwierząt. - To bardzo ważna sprawa, świadectwo wysokiej jakości samorządu, który potrafi zadbać o najsłabszych, w tym zwierzęta - powiedział.

W ramach swoich pomysłów dla zwierząt polityk wymienił przede wszystkim dofinansowanie schroniska i wzmocnienie Eko patrolu. - Będziemy chcieli stworzyć też znacznie więcej parków i miejsc przyjaznych zwierzętom, w których czują się one dobrze - zapowiedział.

Wymienił także pomoc w adopcji psa czy kota. - Są seniorzy, którzy są samotni i chętnie adoptowaliby psa czy kota, ale często ich na to nie stać. W interesie miasta jest to, by dofinansować taką adopcję - podkreślił.

Oprócz programu dla zwierząt, na Bemowie Jaki i jego sztabowcy mówili o edukacji.

Kolejny przystanek akcji #36impulsow tym razem na Bemowie. @PatrykJaki przypomniał nasz program dla warszawskiej oświaty. ✅ Nowe żłobki i przedszkola. ✅ Szkoła na jedną zmianę blisko domu. pic.twitter.com/dWp2hwfeUL — Błażej Poboży (@pobozy) 19 października 2018

10.30 Rafał Trzaskowski w ramach akcji "24 godziny dla Warszawy" odwiedził budowę II linii metra na Targówku. - Zostało nam niecałe 14 godzin do ciszy wyborczej. Jesteśmy na stacji metra, na Targówku. To jedna z najważniejszych inwestycji w Warszawie, kluczowa dla stolicy lepszej komunikacji - przekonywał.

Podkreślił też, że o komunikacji powinno się myśleć całościowo. Zapowiedział dokończenie budowy linii tramwajowych na Wilanów czy Białołękę. Mówił również o budowie parkingów dla kierowców. - To wszystko musi działać jak system. Mamy tu wszystko zaplanowane - zapewnił.

10.00 Przed godziną 10 Patryk Jaki wraz ze sztabowcami pojawił się na wolskich Odolanach. Mówił tam o komunikacji miejskiej oraz polityce przestrzennej.

- Akurat tutaj, na Odolanach, ma być metro. To moje wielkie zobowiązanie. Jestem silnie przekonany, że Warszawa nie tylko może, ale i musi szybciej budować metro. Ono musi być szkieletem komunikacji w stolicy - wskazywał kandydat prawicy.

- Kolejny punkt to polityka przestrzenna. Jak zostanę prezydentem, to uchwalę dwa razy więcej planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie mamy dziką zabudowę deweloperską - mówił. Zapowiedział też, że jako prezydent powoła nowy zespół architektów i urbanistów, którzy "przygotują nową wizję przestrzenną Warszawy".

8.00 Trzaskowski pojawił się przy metrze Politechnika, gdzie rozdawał ulotki i rozmawiał z mieszkańcami. Potem wstąpił do Baru Prasowego na śniadanie. "To kultowe miejsce" – napisał na Twitterze kandydat Koalicji Obywatelskiej. Towarzyszyli mu: Grzegorz Schetyna, Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer.

Trzaskowski o ostatnim dniu kampanii TVN24

7.20 Ulotki od rana rozdaje też kandydat Koalicji Obywatelskiej. Po godzinie 7 pojawił się w okolicach stacji WKD u zbiegu Alej Jerozolimskich z Włodarzewską. - Są rozmowy i poranna kawa, która już stała się tradycją kampanii. Wszyscy, którzy chcą chwilę porozmawiać z kandydatem, jest do tego okazja - mówiła Małgorzata Telmińska z TVN24, która towarzyszy Rafałowi Trzaskowskiemu.



7.15 W godzinach szczytu komunikacyjnego kandydaci ruszyli w miejsca często uczęszczane przez mieszkańców. - Sztab Patryka Jakiego rozdaje kawę dla osób, które ruszają z Bródna do pracy czy szkoły. Mogą oni porozmawiać z kandydatem, wziąć ulotkę - powiedziała Katarzyna Gozdawa-Litwińska, reporterka TVN24, która towarzyszy kandydatowi PiS.

Za kandydatem prawicy długa wyborcza noc TVN24

6.30 Rafał Trzaskowski pojawił się na Kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie, gdzie towarzyszył mu między innymi lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oraz Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska.



Trzaskowski zapowiedział, że jeśli wygra wybory wprowadzi w Warszawie politykę "zera tolerancji dla faszyzmu i rasizmu". - Tu nie ma miejsca na światłocienie. Albo ktoś jest za faszyzmem i rasizmem i usprawiedliwia tego typu zachowania, albo ktoś jest przeciw, tak jak ja. Warszawa będzie natychmiast reagować, jeśli się będą pojawiać tego typu hasła - zapewnił.

6.00 Patryk Jaki mówił o komunikacji miejskiej i transporcie. - Komunikacja w Warszawie powinna być oparta na komunikacji zbiorowej, szynowej. Problemy komunikacyjne da się rozwiązać tylko wtedy, kiedy Warszawa będzie miała nowe linie metra i kolej szynową. Do każdej dzielnicy powinien prowadzić szybki transport kolejowy. Wtedy wszyscy odczują ulgę na ulicach - przekonywał kandydat prawicy.

W agitacji Jakiemu towarzyszą jego sztabowcy i kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na radnych do rad dzielnic, rady miasta i do sejmiku Mazowsza.

Ostatnia prosta

Całą noc trwały działania wyborcze dwóch największych kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki kontynuuje akcje "36 impulsów", w ramach której przez 36 godzin przedstawia kolejne propozycje dla Warszawy. O godzinie 2.30 mówił o gospodarce odpadami, po 4 odwiedził Wawer, gdzie opowiadał między innymi o pomysłach na walkę ze smogiem. O 5 natomiast odwiedził jedną z piekarni na Pradze.

➡️Radiowo to kolejny impuls w ramach #36impulsów #Jaki2018 ✅ ⁦@PatrykJaki⁩ zapowiedział kompleksowe podejście do gospodarowania odpadami w Warszawie 👍 pic.twitter.com/XCBOBQYRLQ — MaciejSzota (@SzotaMaciej) 19 października 2018

24 godziny Trzaskowskiego

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski o północy na Kabatach rozpoczął akcję "24 godziny dla Warszawy". - Zaczynamy ostatni akord kampanii wyborczej w Warszawie. W tych miejscach, które są dla warszawianek i warszawiaków ważne. Będziemy je odwiedzać przez te 24 godziny i będziemy pracowali aż do początku ciszy wyborczej - powiedział Trzaskowski podczas nocnej konferencji.

O godzinie 2 odwiedził budowę wiaduktu przy rondzie Starzyńskiego, potem spotkał się z wolontariuszami Wolnych Wyborów, po 4 pojawił się na Lotnisku Chopina. - Jest bardzo ważne dla wszystkich warszawiaków. Nie pozwolimy odebrać Warszawie żadnego z dwóch lotnisk - przekonywał.

2:00 – odwiedziny na budowie wiaduktu przy rondzie Starzyńskiego. Remonty dróg, w tym frezowanie, są kolejnym ważnym elementem mojego programu Stolicy Lepszej Komunikacji. Praca wre, kierownik mówi, że do rana będzie gotowe ;) #Trzaskowski2018 pic.twitter.com/kzJ135pEdF — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 19 października 2018

Podsumują kampanię

O godzinie 10 konferencję prasową inaugurującą ostatnią ofensywę Ruchów Miejskich "#RobimyToNaCodzień" z udziałem Justyny Glusman zapowiedziały ruchy miejskie. Spotkanie odbędzie się przy Nowogrodzkiej 43 (obok urzędu dzielnicy Śródmieście).



O 12.12 swoją kampanię podsumuje przy Grobie Nieznanego Żołnierza Janusz Korwin-Mikke, kandydat KKW Wolność w Samorządzie.

Podsumowanie ponad dziewięciotygodniowej kampanii planują na piątek również inni kandydaci. O 13 Andrzej Rozenek i kandydaci SLD Lewica Razem spotkają się z dziennikarzami przed Pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim.

O 16.45 konferencję wieńczącą kampanię - na tzw. patelni przed metrem Centrum zaplanował Jan Śpiewak i jego kandydaci z komitetu Wygra Warszawa.

Cisza wyborcza

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet milion złotych grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w internecie.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę w godzinach od 7 do 21.

