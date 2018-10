"Kategorycznie zabronię zakładania blokad i odholowywania pojazdów"

Informacje

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej – pieszych?

Trzeba polikwidować obecne buspasy lub wpuścić na nie samochody, które wykupią spec-winietę

To należy w ramach mojego programu "1000 drobnych ulepszeń".

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Nie. Będę zresztą zakazywał manifestacyj blokujących ulice.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Podzielona na straże osiedlowe; ich mieszkańcy mogliby zdecydować o ich likwidacji.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Jeśli tam jest niebezpiecznie, to niech jeżdżą innym mostem lub autobusem.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Tak. Np. w większości parków

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

Kategorycznie zabronię (sprzecznego z prawem – art.188 KK) zakładania blokad i odholowywania pojazdów – chyba, że blokują

Cenę powinien generować komputer – tak, by stale było wolnych ok. 4 procent miejsc. Płatny parking ma być po to, by regulować konflikt między kierowcami, a nie w celu zwiększenia dochodów budżetu.

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

Tam, gdzie brakuje miejsc – i tylko wtedy, gdy brakuje miejsc.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Tak dla samochodów spoza Warszawy i sąsiednich powiatów.

10. Lotnisko Chopina – zlikwidować czy rozwijać?

Jeśli ten niedorobiony następca Kwiatkowskiego i towarzysz partyjny p. Jakiego zbuduje CPL, to samo pewno zbankrutuje... Można je rozwijać wpuszczając al. Krakowską pod ziemię.

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

To kwestia prywatnych, konkurencyjnych linii.



12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Przeniosę tramwaje na peryferie jako przedłużenie metra lub autobusów. Na te zabytki nie ma miejsca w centrum. Tramwaje jeżdżą w Pyonyangu, a nie w Seulu!



14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Tak. 20 nowych linii z przystankami pod każdym domem. Czy już przebiłem pp. Jakiego i Trzaskowskiego?



15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Tak. Co najmniej osiem. Czy już przebiłem pp. Jakiego i Trzaskowskiego – i na pewno wygram te wybory?

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Od tego są, do diabła, fachowcy!!! Są plany rozwoju miasta... Ale na pewno trzeba przywrócić przejazdy przez tory bezczelnie i bezprawnie pozamykane przez PKP. I PKP za to zapłaci. Z nawiązką!!

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Przeniosę tramwaje na peryferie jako przedłużenie metra lub autobusów. Na te zabytki nie ma miejsca w centrum Janusz Korwin-Mikke

W ciągu dwóch lat 100 procent będzie uchwalonych. Dam dzielnicom duże premie za ich sporządzenie – i gigantyczne kary za ich brak, np. zmienić plan będzie można wyłącznie za zgodą 80 procent właścicieli posesyj z danego terenu.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Poważny problem stworzony przez Stalina i Sigalina. Z powodów czysto gospodarczych należałoby PKiN przenieść na peryferie i wybudować prawdziwe city. Jednak, podobnie jak inna szkarada – wieża Eiffla – już jest zabytkiem. Ja bym tam zbudował gigantyczny parking z trawnikiem na dachu.

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Jak przed wojną – podatek od szyldu. Niewielki. Generalnie nie widzę tu wielkiego problemu.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Tak. Tak jak poprzednio

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Zlikwidować przydział mieszkań komunalnych.

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Nie. Nie będę też produkował tanich krzeseł, telefonów komórkowych ani samochodów. Od tego są fachowcy.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach, czy coś wymaga poprawy?

Nie kontynuować. To przedszkole marnotrawców grosza publicznego. Proszę zauważyć, że nie zawiera on opcji: "Nie wydawać nic – o tyle zmniejszyć podatki".

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

Puścić na ulice maratończyków. Oddychając wciągną do płuc cały ten "smog". Ale jeśli ten durny rząd będzie dawał pieniądze miastom na walkę ze smogiem, to poproszę "Zielonych" i zaraz mi w mieście znajdą jakiś smog do walki z.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Na pewno trzeba przywrócić przejazdy przez tory bezczelnie i bezprawnie pozamykane przez PKP. I PKP za to zapłaci

SPORT:

W ŻADNYM WYPADKU!!Jeśli, to na rynku Nowego Miasta

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Już napisałem: nie wpuszczę do centrum!!