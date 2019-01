Informacje

Ratusz o LGBT fot. Shutterstock

"W miarę szybko dopiąć"

Wiceprezydent stolicy przyznał, że obecnie trwają rozmowy między ratuszem a organizacjami samorządowymi reprezentującymi środowiska osób homo-, bi- i transseksualnych dotyczące uzgodnienia treści karty LGBT+ przed jej podpisaniem przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

"Chce przykryć trudną dyskusję"

Karta zakłada między innymi budowę hostelu interwencyjnego dla osób wykluczonych przez swoje rodziny, powstanie centrum społeczno-kulturalnego dla LGBT+, przeciwdziałanie przemocy wobec osób LGBT oraz zajęcia edukacyjne dotyczące między innymi bezpieczeństwa.Wiceprezydent dopytywany, kiedy założenia karty zostaną przedstawione radnym, odpowiedział, że na jednej z kolejnych sesji rady. Zaznaczył przy tym, że najbliższa regularna sesja, która została zaplanowana na przyszły tydzień, będzie dotyczyła tylko budżetu miasta. - Myślę, że nie ma sensu zajmować się na niej czymś innym niż budżetem, więc jeżeli już, to na sesji kolejnej - powiedział Rabiej.- To jest sprawa ważna i chcemy ją w miarę szybko dopiąć - zaznaczył wiceprezydent stolicy. - Nie ma tu ani żadnego przedłużania, ani przyspieszania, to się toczy w rytmie, który sobie ustaliliśmy na spotkaniu z organizacjami - dodał.

Sprawa wzbudza kontrowersje wśród radnych PiS. Sebastian Kaleta ocenił, że "cechą charakterystyczną polityki Rafała Trzaskowskiego będzie podnoszenie do rangi głównych punktów dyskusji w mieście kwestii ideologicznych". - Tak się dzieje. Rafał Trzaskowski chce przykryć trudną, zbliżającą się dyskusję o budżecie, która czeka go za tydzień - powiedział.- Zamiast zajmować się takimi sprawami jak wyimaginowane problemy osób LGBT w Warszawie, warto żeby wziął w opiekę lokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją i wypłacił im należne odszkodowania na podstawie decyzji komisji weryfikacyjnej i ze środków, które komisja przekazała na rachunki miasta - powiedział.W sprawie karty LGBT+ odbyło się w środę posiedzenie miejskiej komisji samorządowej i integracji europejskiej. Jej przewodnicząca Olga Semeniuk (PiS) powiedziała PAP, że posiedzenie komisji i temat zostały zaproponowane przez nią na podstawie doniesień medialnych.Jak dodała, chciała się przekonać, czy wymóg podpisania karty LGBT+ jest wymogiem UE. Na posiedzeniu komisji pojawiła się pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Ewa Kolankiewicz, które przedstawiła ogólne założenia karty.

Semeniuk przyznała, że od Kolankiewicz dowiedziała się, że karta LGBT+ nie ma związku z wymogami UE.

PAP/ran/b