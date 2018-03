Informacje

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował w środę rano, że rezygnuje z ubiegania się o start w wyborach na prezydenta Warszawy.

- Jestem przekonany, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra wybory. Ja będę go bardzo wspierał - zapowiedział na porannej konferencji Karczewski.

I dodał, że Warszawa potrzebuje zmian. - Oczekuje na zmianę. Chce prezydenta i rządów ludzi rzetelnych, uczciwych, nastawionych na troski mieszkańców, a nie deweloperów - podkreślał.

Potrzebny "dynamiczny" kandydat

Według marszałka, stolica potrzebuje kandydata "rzetelnego, uczciwego, młodego i dynamicznego prezydenta". - Ja jestem dynamiczny, ale myślę, że kandydat młodszy i jeszcze bardziej dynamiczny ode mnie będzie miał większe szanse w wygraniu wyborów - przyznał.

Karczewski powiedział również, że w ostatnim czasie odbył szereg rozmów z warszawiakami. Wielu z nich - jak dodał - chciało poprzeć jego kandydaturę i włączyć się w kampanię.

- Chciałbym im bardzo podziękować. Przynosili bardzo dużo ciekawych inicjatyw i projektów, między innymi ten, który dla mnie jest ważny, czyli odbudowa Pałacu Saskiego (…) Mam takie marzenie, żeby przenieść tam Senat - mówił marszałek.

Sasin: decyzja o kandydacie po 10 kwietnia

O kandydacie Prawa i Sprawiedliwości w środę rano mówił też szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Zapewnił, że poznamy go "już niedługo". - Myślę, że do wiosny wszystko będzie ogłoszone (...) po 10 kwietnia te decyzje zapadną - zapewnił w Polskim Radiu 24.

Dopytywany o konkretne nazwiska, powiedział, że te "nie są tajemnicą". - Są to Michał Dworczyk, Patryk Jaki i Stanisław Karczewski. Te kandydatury od dłuższego czasu leżą na stole i myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zaskoczenia, że raczej wśród (...) tej grupy należy szukać kandydata - wyjaśniał.

Jaki kontra Dworczyk

Po wycofaniu się Karczewskiego w grze pozostają więc dwa nazwiska: Patryka Jakiego - wiceministra sprawiedliwości i szefa komisji weryfikacyjnej od spraw warszawskiej reprywatyzacji oraz Michała Dworczyka - szefa kancelarii premiera.

O ewentualny start tego drugiego we wtorkowym "Jeden na jeden" pytany był Patryk Jaki. - To byłby dobry kandydat. Ma wiele zalet. Na pewno, jeśli będzie kandydatem prawicy, to będzie mógł liczyć na moje wsparcie - zapewnił wiceminister.

Kim jest Michał Dworczyk?

Michał Dworczyk od grudnia ubiegłego roku jest szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej przez kilka miesięcy (od marca 2017 roku) był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dworczyk to 42-latek i warszawiak od urodzenia. Jego kariera zawodowa częściowo związana jest ze stołecznym samorządem. W wyborach w 2006 roku został radnym dzielnicy Śródmieście, w 2010 roku uzyskał mandat radnego Warszawy, a w 2014 roku - został wybrany na radnego sejmiku Mazowsza.

Dwukrotnie starał się też zostać posłem z okręgu warszawskiego (w 2007 i w 2011 roku), ale bezskutecznie. Posłem został ostatecznie w sierpniu 2015 roku, kiedy objął mandat po Adamie Kwiatkowskim. W ostatnich wyborach z kolei (w 2017 roku) uzyskał mandat jako lider listy PiS w Wałbrzychu.

