Budowę 50 tysięcy tanich mieszkań pod wynajem zaproponował w środę Jan Śpiewak, kandydat komitetu Wygra Warszawa na prezydenta stolicy. Mieszkania miałyby powstać w ciągu 10 lat i być przeznaczone głównie dla młodych par i rodzin.

Podczas środowej konferencji prasowej komitetu Wygra Warszawa, który tworzą Partia Razem, Inicjatywa Polska, Zieloni i Wolne Miasto Warszawa, zaprezentowano program Mieszkanie1400 zakładający budowę 50 tysięcy mieszkań pod wynajem w ciągu 10 lat. Jego koszt aktywiści szacują na około pięć miliardów złotych.

Umowy na 10 lat

Jak mówił Śpiewak, program jest adresowany do studentów, młodych par oraz rodzin. Średni koszt wynajmu mieszkania miałby sięgać 1400 złotych za 48 metrów kwadratowych. Skąd ta kwota? - Z naszych obliczeń wynika, że takie pieniądze pozwoliłyby na to, żeby program zaczął się szybko finansować, a jednocześnie jest to znacznie niższy koszt niż w przypadku podobnego metrażu na wolnym rynku - dodał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Śpiewak.

Mieszkania w zaproponowanym przez niego programie miałyby liczyć od 30 do 60 metrów kwadratowych. Nie można byłoby ich wykupić. Zgodnie z programem mają być wynajmowane w ramach umów długoterminowych na 10 lat. - Taki czas pozwala na pewne zaplanowanie przyszłości. Dodatkowo, umowy będzie można oczywiście przedłużyć, a czynsz będzie podlegać rewaloryzacji - dopowiedział Śpiewak.

- Do tej pory mieszkańcy Warszawy byli skazani na wynajem komercyjny, który jest bardzo drogi i często wydawali więcej niż połowę swojego dochodu na mieszkanie albo zadłużali się na dekady w bankach. Chcemy, żeby warszawiaków było stać na założenie rodziny i żeby mogli swobodnie mieszkać w Warszawie - mówił z kolei na konferencji prasowej.

Jaka lokalizacja?

Pierwszy z takich budynków mieszkalnych miałby stanąć przy ulicy Lubelskiej, w okolicach Dworca Wschodniego, na gruncie miejskim. Jak mówi tvnwarszawa.pl Konrad Wiślicz-Węgorowski z komitetu Wygra Warszawa, to "doskonała lokalizacja, z której można szybko wszędzie dojechać, a w pobliżu są szkoły i inne ważne publiczne placówki".

Komitet szacuje, że w sumie na realizację ich programu potrzeba około 70 hektarów gruntu. Gdzie zatem miałyby powstać kolejne mieszkania? - Nie będziemy w tej chwili pokazywać palcem na mapie i mówić: osiedle powstanie tu i tam - stwierdza Wiślicz-Węgorowski. - Mamy zmapowane grunty będące w posiadaniu miasta. Zakładamy też, że część mieszkań powstanie wskutek nadbudowy istniejących budynków. Ale będziemy chcieli skupić się na tym, by projekty i plany naszych mieszkań były konsultowane z mieszkańcami i ekspertami, i powstawały w drodze konkursów - podkreśla.

Dodaje też, że wolne grunty, które można by wykorzystać znajdują się m.in. "na Pradze Północ, Woli czy Mokotowie".

Aktywiści przekonują, że projekt zakłada wysoki standard mieszkań. Ma on zostać sfinansowany m.in. ze środków europejskich, funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środków miasta. Dodatkowo w ramach programu miałoby powstać około pięć tysięcy lokali użytkowych.

Śpiewak kandydatem

Śpiewak oficjalnie ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta w ostatni poniedziałek. Zaprezentował też kandydatki na wiceprezydentów, którymi są Paulina Piechna-Więckiewicz z Inicjatywy Polskiej, Dagmara Misztela z Zielonych oraz Hanna Gospodarczyk i Justyna Drath z Partii Razem.

Inicjatywy startują w wyborach pod wspólnym szyldem Wygra Warszawa.

Jan Śpiewak kandydatem na prezydenta Warszawy TVN24

