Kamienica przy Poznańskiej 21 zabytkiem fot. MWKZ

Pochodząca z XIX wieku kamienica przy Poznańskiej 21 trafiła do rejestru warszawskich zabytków - poinformował w komunikacie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Zwrócono uwagę na wartości historyczne i naukowe budynku.

Decyzję o wpisie stołecznej kamienicy przy Poznańskiej 21 do rejestru zabytków w Warszawie podjął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki.



Jak poinformowano na stronie MWKZ, decyzję podjęto "z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe" budynku pochodzącego z XIX w. Zwrócono również uwagę, że "obiekt jest jedynym zachowanym przykładem śródmiejskiej zabudowy", pochodzącym sprzed wielkiej rozbudowy miasta w drugiej połowy XIX w.



Kamienica "odznacza się nietypową formą architektoniczną", charakterystyczną dla obiektów wznoszonych przed połową XIX w. "Forma domu o nieskomplikowanej bryle i skromnym detalu, świadczy o dawnej architekturze, potrzebach mieszkaniowych, przepisach budowlanych obowiązujących na terenie Królestwa Polskiego, a także o sposobie zagospodarowania posesji" - czytamy.



Zwrócono również uwagę na to, że w pierwszej połowie XX w. "miasto wielokrotnie zmieniało swoje oblicze" m.in. ze względu na zniszczenia wojenne czy nowe, powojenne założenia przestrzenne. "W tym kontekście zachowanie XIX-wiecznej kamienicy dokumentuje również zmiany w budownictwie mieszkaniowym oraz przekształcenia urbanistyczne Warszawy na przestrzeni 150 lat" - podkreślono.



Przytoczono również historię budynku z okresu powstania warszawskiego, kiedy to znalazł się on na terenie zajętym przez żołnierzy Batalionu Zaremba-Piorun Armii Krajowej. W samej kamienicy na początku sierpnia 1944 r. ulokowano placówkę powstańczą pod dowództwem mjr Jana Przeździeckiego "Tomasza", późniejszego zastępcy dowódcy batalionu. Z kolei w sąsiedztwie znajdowało się dowództwo 2. kompanii "Jur".



Jak wyjaśniono, bliskość frontu biegnącego wzdłuż ul. Emilii Plater i Wspólnej spowodowała silne zniszczenia okolicznej zabudowy. Kamienica przy ul. Poznańskiej 21 przetrwała jednak "praktycznie nieuszkodzona i po opuszczeniu przez Niemców Warszawy ponownie została zasiedlona" - opisano na stronie MWKZ.

