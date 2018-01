Informacje

fot. ZDM



Drogowcy przygotowują się do wprowadzenia nowego sposobu kontrolowania opłat za parkowanie. Piesze patrole mają wesprzeć samochody, wyposażone w specjalne kamery. Przed ogłoszeniem przetargu Zarząd Dróg Miejskich zaprasza potencjalnych wykonawców do dialogu technicznego.

E-kontrola pozwala zdalnie sprawdzać, czy kierowca zapłacił za parkowanie samochodu. Kamera umieszczona na samochodzie skanuje rejestrację auta i przekazuje dane do systemu, który weryfikuje uiszczenie opłaty za parkowanie.

Testy wypadły pomyślnie

Jak informuje ZDM, testy systemu przeprowadzone w ubiegłym roku, wypadły pozytywnie, dzięki czemu w grudniu Rada Warszawy przyjęła uchwałę pozwalającą na wdrożenie nowego rozwiązania.

Przed ogłoszeniem przetargu na wykonawcę drogowcy chcą zaczerpnąć opinii potencjalnych kontrahentów.

"Dialog techniczny pozwoli nam skonfrontować potrzeby Zarządu Dróg Miejskich z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców. Dzięki niemu możliwe będzie również określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, a także określenie np. rodzaju urządzeń i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych oraz problemów jakie mogą wystąpić w tego typu systemie" - czytamy w komunikacie.

ZDM zapowiada też, że do dialogu technicznego mogą przystąpić wszystkie firmy zainteresowane wdrożeniem usługi e-kontroli. Na zgłoszenia do wspólnych rozmów czeka do końca stycznia.

Większa skuteczność

Celem nowego systemu będzie zwiększenie efektywności kontroli, którą obecnie prowadzi około 50 osób. Drogowcy zapewniają, że zespół dwóch samochodów wyposażonych w kamery może osiągnąć skuteczność porównywalną z pięcioma patrolami pieszymi.

ZDM liczy, że w ten sposób liczba kierowców unikających opłaty i zajmujących miejsca postojowe w centrum znacznie spadnie i wzrośnie rotacja. "Dodatkową korzyścią będzie ochrona środowiska - kierowca szybciej znajdzie miejsce do zaparkowania a co z tym idzie, jego samochód wyemituje mniej zanieczyszczeń" - przekonuje ZDM.

E-kontrola ma też wysyłać wezwanie do zapłaty jedynie do tych kierowców, którzy nie zapłacili za postój, a nie także do tych, którzy na przykład nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej. Ma to zmniejszyć liczbę reklamacji, a w przyszłości pozwoli na rezygnację z kartonikowych biletów pozostawianych w samochodach.

