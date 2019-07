Kamera zeskanuje rejestrację i sprawdzi, czy zapłaciłeś za parking

Informacje

Na drogach pojawi się e-kontrola TVN24

Warszawa rozprawi się z kierowcami, którzy nie płacą za parkowanie. Wyśle na drogi e-kontrole. Samochód będzie jeździł i skanował numery rejestracyjne zaparkowanych aut, sprawdzając, czy bilet jest opłacony. Łukasz Wieczorek w materiale magazynu "Polska i Świat" sprawdził, jak wypadły testy nowego systemu, który wesprze piesze patrole kontrolerów.

Informację o rozstrzygnięciu przetargu ratusz podał w środę. Zgłosiły się do niego cztery firmy. Po testach wybrano ofertę firmy Smart Factor z Warszawy. W ciągu trzech miesięcy od momentu podpisania umowy dostarczy ona dwa samochody elektryczne, każdy z nich wyposażony w system mobilnej kontroli. Firma będzie odpowiadała też za ich utrzymanie przez najbliższe trzy lata i szkolenia operatorów. Dostanie za to 1 959 390 złotych brutto.

Kamera zeskanuje rejestrację

E-kontrole jeszcze w tym roku

Auta ze specjalną kamerą na dachu mają jeździć wzdłuż zaparkowanych samochodów. Kamera odczyta numery rejestracyjne, potem zrobi zdjęcie i zlokalizuje samochód z dokładnością do 15 centymetrów.- Nasze dane na bieżąco przesyłane są z samochodów do serwerów centralnych Zarządu Dróg i tu są łączone. Dane nasze - dynamiczne z informacją czy ten samochód o tej godzinie stał czy nie stał - z informacją czy dany kierowca zapłacił za pobyt w strefie płatnego parkowania - mówi Tomasz Turczynowicz z firmy Smart Factor.W ten sposób drogowiec sprawdzi kto płacił, a kto nie. Do zapominalskich wyśle zdjęcia samochodu i mandat, czyli 50 złotych kary.Opinie na temat nowego rozwiązania są podzielone. - To zły pomysł z tego względu, że to jest technicznie chyba nie do ogarnięcia – twierdzi kierowca Dariusz.System rzeczywiście nie jest idealny. Nie odczyta numeru, gdy tablicę przysypie śnieg, albo zasłoni ją inny samochód. - Jeszcze nie potrafimy prześwietlać innego pojazdu czy skanować przez ścianę – przyznaje Turczynowicz.Testy wybranej firmy skończyły się jednak niemalże stuprocentową skutecznością. Drogowcy znaleźli też sposób, jak uniknąć karania kierowców, którzy w czasie skanowania tablic pójdą do parkometru zapłacić za parkowanie.- W krótkim odstępie czasu samochód będzie pokonywał dana trasę dwa razy, wyłącznie po to, żeby wykluczyć tego typu sytuacje - zapewnia Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarząd Dróg Miejskich.

Dziś kontrolą w całej warszawskiej strefie zajmuje się 50 pracowników. Samochody mają być skuteczne jak kolejne 10 pieszych patroli. Drogowcy liczą, że dzięki e-kontroli znacznie zmaleje liczba kierowców, którzy unikają płacenia.

- Są osoby, które patrzą czy w danym miejscu nie nadchodzi patrol Zarządu Dróg Miejskich, wtedy dają informację, sygnały do pracowników i ci pracownicy wtedy bardzo szybko uiszczają opłatę poprzez aplikację mobilną - opisuje Gałecka.



Miasto liczy, że dzięki e-kontroli na parkingach zrobi się też luźniej, bo będzie większa rotacja samochodów. - Myślę, że to bardzo dobry sposób. Ja zawsze chcę, żebym miał miejsce parkingowe, więc dlaczego ktoś ma mi zajmować, bo nie płaci? – pyta kierowca Maksymilian.



Elektryczne samochody z kamerami mają wyjechać na ulice jeszcze w tym roku, o ile nie odwoła się druga firma, która przegrała przetarg. To może wydłużyć wprowadzenie e-kontroli, bo będzie potrzebna kontrola Krajowej Izby Odwoławczej.

Łukasz Wieczorek /kk