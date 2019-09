Kaczyński: będzie województwo Warszawa i okolice

Informacje

Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości podział obecnego województwa mazowieckiego na dwa. Jedno ma objąć Warszawę i okolice. To nie pierwszy raz, gdy padają takie zapowiedzi.

- My chcemy, żeby te ziemie się rozwijały, my jesteśmy za polityką zrównoważonego rozwoju i to nie tylko w słowach, ale także w czynach. Robiliśmy to już w czasie naszych poprzednich rządów - powiedział do zgromadzonych Kaczyński podczas konwencji regionalnej PiS w Siedlcach.

"Jedyne rozwiązanie, które zamknie ten problem"

Przekonywał, że zdaje sobie sprawę z "trudnego problemu województwa mazowieckiego, które z punktu widzenia przeciętnych dochodów jako całość jest bardzo wysoko ze względu na bardzo wysokie dochody w Warszawie", mimo że dochody w pozostałej części województwa mazowieckiego, dalej od stolicy, są znacząco niższe.

- My tę sprawę będziemy chcieli załatwić, bo to nawet mimo pewnych posunięć w odniesieniu do UE, bo takie posunięcia zostały rzeczywiście podjęte, jest za mało. Po prostu trzeba będzie to zrobić w ten sposób, że będzie województwo Warszawa i okolice i województwo mazowieckie - powiedział Kaczyński.

Według lidera PiS "jest to jedyne rozwiązanie, które zamknie ten problem".

Wielka Warszawa

To już kolejne podejście Prawa i Sprawiedliwości do zmian w województwie mazowieckim. Przypomnijmy: w styczniu 2017 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Pomysł zakładał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Jedną z nich miała być Warszawa. Pozostałe to okoliczne gminy.

Na sprzeciw lokalnych włodarzy nie trzeba było długo czekać. Gminy podejmowały krytyczne stanowiska i uchwały o przeprowadzenie referendum.

Ostatecznie PiS wycofał się z projektu, o czym poinformował Jacek Sasin (poseł, a obecnie również wicepremier) w kwietniu 2017 roku. Zastrzegł jednak, że prace zmierzające do powstania takiej metropolii nie powinny całkowicie ustać. - Uważamy, że ustawa jest potrzebna i w jakiejś przyszłości powinna zafunkcjonować – mówił wówczas.

