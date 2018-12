Informacje

- Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Jeżeli macie ochotę świetnie się bawić, to właśnie na warszawskim sylwestrze - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Polskie gwiazdy

Informacje "Warszawa w Sylwestra nie strzela" - W tym roku w Sylwestra Warszawa nie strzela - zdecydował prezydent Rafał Trzaskowski. Zamiast pokazu fajerwerków ratusz zaplanował inną atrakcję.... WIĘCEJ »

Zabawa odbędzie się na placu Bankowym. Przygotowano wiele atrakcji, między innymi w specjalnym namiocie.

Na scenie zobaczymy polskich artystów, między innymi Bajm, Edytę Górniak, Agnieszkę Chylińską, Andrzeja Piasecznego, Wilki, Annę Wyszkoni, Natalię Nykiel, Sarsę, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Izabelę Trojanowską, Małgorzatę Ostrowską, Anię Karwan, Smolastego i Sławka Uniatowskiego.

- W tym roku nie będzie zagranicznej gwiazdy. Postawiliśmy razem z TVN na taką właśnie formułę, że będą polskie gwiazdy, jak chociażby Bajm, Edyta Górniak. Będą śpiewać zagraniczne covery - zapowiedziała Kaznowska.

Imprezę poprowadzą popularni prezenterzy TVN: Magda Mołek, Marcin Prokop, Filip Chajzer, Gabi Drzewiecka i Agustin Egurrola.

Strefy atrakcji

Informacje Trakt Królewski rozbłysł na święta W sobotę po południu Trakt Królewski rozbłysł tysiącami światełek. Inauguracji świątecznej iluminacji towarzyszą występy teatralne i muzyczne. WIĘCEJ »

Organizatorzy zapowiadają wiele innych atrakcji, między innymi w specjalnej miejskiej strefie podzielonej na mniejsze. W pierwszej będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące przebiegu imprezy i otrzymać gadżety. W drugiej znajdą się atrakcje dla miłośników rywalizacji i zabawy - wyścig ulicami Warszawy w formie gry na konsolę, gdzie dwie osoby ścigają się ze sobą samochodem wyglądającym jak stara warszawa.

Trzecia to punkt fotograficzny, w którym można zrobić zdjęcie i zapisać go w postaci pliku GIF. A czwarta to strefa makijażu farbami fluorescencyjnymi oraz dekoracji twarzy i włosów.

"W przestrzeni sąsiadującej ze stoiskiem będzie można nagrać życzenia noworoczne w systemie umożliwiającym dodanie sylwestrowej grafiki oraz wysłać zdjęcia bezpośrednio na podany adres mailowy" - podaje urząd miasta.

Bez fajerwerków

Jak wcześniej informowaliśmy, w tym roku nie będzie pokazu fajerwerków. - To decyzja pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego podjęta natychmiast po prośbie mieszkańców, aby zaprzestać używania pirotechniki ze względu na olbrzymi huk. Zwierzaki boją się go. Możemy bawić się inaczej - zapewnia wiceprezydent stolicy.

Scenariusz na godzinę 24 z 31 grudnia na 1 stycznia nadal jest przygotowywany. Wiceprezydent nie chce zdradzać szczegółów. - Te parę minut będzie naprawdę wyjątkowych. Mogę tylko zdradzić, że na pewno będzie światło, na pewno będą lasery, ale nie tylko. A cała reszta o godzinie 24 - zachęca Kaznowska.

Zabawa rozpocznie się w poniedziałek, 31 grudnia, o godzinie 19, zaś transmisja na antenie TVN od godz. 19.40.

Miejsce zabawy sylwestrowej fot. Urząd Miasta

Betonowe bariery

Urzędnicy mówili również o bezpieczeństwie podczas imprezy.

- Teren wokół będzie chroniło ponad stu policjantów, również bardzo dużo patroli straży miejskiej i bardzo aktywnie włącza się straż pożarna, która przy samej imprezie wystawi dwa wozy ratowniczo-gaśnicze - mówi Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w ratuszu.

Wokół mają być ustawione przegrody betonowe, żeby "uniemożliwić wjazd ciężarowego samochodu". - Warszawiacy mogą się czuć bezpiecznie. Zapraszamy oczywiście wszystkich na imprezę sylwestrową. Bezpieczeństwo i sprawy bezpieczeństwa zostawiamy służbom za to odpowiedzialnym - zapewnia Gawor.

Zaapelowała również o nieprzynoszenie pirotechniki, ostrych narzędzi i alkoholu. Wejścia na teren imprezy będą kontrolowane.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

W wyznaczonej strefie dostępności wyodrębniona zostanie platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchu, zainstalowano również pętlę indukcyjną, poprawiającą komfort słyszenia oraz jakość dźwięku osobom słabo słyszącym. Cała impreza (razem z występami wokalnymi) będzie na żywo tłumaczona na polski język migowy.

Organizator zapewnia transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnością ruchową chcących bawić się na placu Bankowym. Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerami telefonu: 22 298 59 00 i 720 915 300 oraz drogą elektroniczną pod adresem bus@specjaltrans.pl do piątku, 28 grudnia, do godz. 16.

ran/pm