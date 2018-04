Jeździł po chodniku, został namierzony. "Kierowca się przyznał i poddał karze"

Informacje



Policja namierzyła kierowcę, który w sobotę jeździł po chodniku i ścieżce rowerowej w centrum Warszawy. - Został przesłuchany i dobrowolnie poddał się karze - informują funkcjonariusze. W odnalezieniu mężczyzny pomógł film z wyczynami mężczyzny opublikowany przez świadka zdarzenia.



Jak mówi reporterce TVN24 Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze w sobotę "na jednym z portali" zobaczyli, że "zostało popełnione wykroczenie przez kierowcę BMW". Ten jechał wzdłuż Marszałkowskiej (od Świętokrzyskiej do Królewskiej) - nie jezdnią, lecz chodnikiem. O zdarzeniu napisaliśmy w sobotę na tvnwarszawa.pl.

"Zbieg wykroczeń"

Sprawdzają zgłoszenia

Funkcjonariusze - jak mówi policjantka - zabezpieczyli materiał i ustalili, kto jechał samochodem. - W tej sytuacji mamy do czynienia ze zbiegiem wykroczeń, czyli jazda po chodniku i jazda po ścieżce rowerowej - precyzuje Szymańska-Sitkiewicz.- Osoba, która popełniła wykroczenie została przesłuchana i dobrowolnie poddała się karze. Niemniej jednak, wniosek został skierowany do sądu i to sąd będzie decydował o dalszych losach kierowcy - dodaje.

Ewa Szymańska-Sitkiewicz uprzedza też, że osoby, które łamią prawą muszą się liczyć z tym, że nie ujdzie im to płazem. Technologia jest tu sojusznikiem służb. - Jeżeli ktoś nas nie nagra, to w Warszawie jest przecież monitoring miejski, który zabezpieczamy i podejmujemy wszelkie czynności, żeby ustalić osoby, które popełniając wykroczenie lub przestępstwo - wyjaśnia policjantka.



Dodaje też, że na stronie internetowej wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji jest specjalna zakładka o nazwie "STOP agresji drogowej", na którą wysyłane są materiały rejestrujące nielegalne działania. Policjantka zapewnia, że funkcjonariusze sprawdzają zgłoszenia i docierają do ich "bohaterów".

kw/b