Zastępcza linia autobusowa ZS2 fot. Zarząd Transportu Miejskiego

Od czwartku pasażerowie, dojeżdżający z Rembertowa do pracy lub szkoły, skorzystają w porannym szczycie z zastępczej linii autobusowej. To reakcja na przepełnione pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, w czwartek znów wyjedzie na trasę zastępcza linia autobusowa ZS2. To dlatego, że ze względu na kontynuację prac na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów została ograniczona liczba kursów pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2.

"Jak śledzie w beczce"

Ma to wpływ na komfort podróży pasażerów. W czwartek sytuację opisywał na Facebooku Rembertów Bezpośrednio: "Zapchane, wiecznie spóźnione pociągi, a my w środku jak śledzie w beczce to nasz chleb powszedni. Pokłady cierpliwości nam się skończyły".

Od 5 września Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia linię autobusów ZS2. - Decyzja zapadła dziś - powiedział nam w środę po południu Tomasz Kunert z ZTM.

W rozmowie z tvnwarszawa.pl wyjaśnił, że linia zastępcza jeździła wcześniej, ale została zawieszona na czas wakacji. - Autobusy nie cieszyły się popularnością, jeździło bardzo mało osób. Potrafiło być trzech-pięciu pasażerów w autobusie. Nie odwiesiliśmy jej od razu po wakacjach, żeby zobaczyć, jak będzie po zmianach 1 września. Zatem spróbujemy jeszcze raz - wytłumaczył rzecznik.



Przyznał, że autobusy mają istotne wady w porównaniu z transportem szynowym. Chodzi o dłuższą trasę i stanie w korkach. - Ale po otwarciu ulicy Żołnierskiej warunki drogowe powinny się poprawić. Zobaczymy, czy będą pasażerowie, jeżeli nie, to zawiesimy. Do 14 września zweryfikujemy, czy to ma sens - powiedział Kunert.

Autobusy będą jeździć z Rembertowa w kierunku centrum w godzinach porannego szczytu, gdy sytuacja jest najtrudniejsza. Ale z powrotem będą wracać bez pasażerów, żeby szybciej, czyli bez zatrzymania się, wrócić na początkowe przystanki.

Tylko w porannym szczycie

Autobusy będą jeździły w godzinach 6.40 - 9.00. Na przystanki podjeżdżać będą co 10 - 15 minut. "Rozkład jazdy autobusów został tak ułożony, aby zapewnić połączenie w przerwach pomiędzy odjazdami pociągów" - czytamy w komunikacie ZTM.

Trasa zastępczej linii ZS2, będzie przebiegać następująco: PKP Rembertów 03 - Marsa - Płowiecka - Grochowska - Wiatraczna - J. Dwernickiego - Stanisławowska - Mińska - Chodakowska - Żupnicza - Bliska - Dworzec Wschodni / Lubelska.

