Jak zapowiedzieli autorzy inicjatywy, "pochód ma dać Polakom okazję do zamanifestowania miłości do Ojczyzny". Celem jest także pobudzenie miejscowych społeczności, budowanie więzi między Polakami mieszkającymi w kraju i za granicą, zaprezentowanie działań na rzecz rozwoju Polski, pokazanie atrakcyjności kraju oraz kreatywności i optymizmu jego obywateli. "Nie mniej istotne jest uwidocznienie typowego dla Polaków zamiłowania do czerpania z tradycji oraz odwagi do podejmowania nowych wyzwań" - wskazali.

Chcą przypomnieć znaczenie biało-czerwonych barw

Jak dodano, "barwny, głośny korowód" ma skupić osoby przedstawiające narodowe tradycje oraz grupy przybliżające tradycje lokalne - występujące w strojach regionalnych czy prezentujące charakterystyczne produkty i obiekty. Wydarzenie uzupełnią pokazy wybiegające w przyszłość, w tym oryginalnych pojazdów skonstruowanych przez studentów czy osiągnięcia polskiej nauki.

- Dlaczego 2 maja, dlaczego w Święto Flagi? Bo to trochę niezagospodarowane święto. Dzień grilla, środek długiego weekendu. Okazało się, że tego dnia można zrobić coś, by przypomnieć pochodzenie biało-czerwonych barw - powiedział podczas konferencji prasowej dziennikarz i muzyk Jan Pospieszalski.

- Gdybyśmy zrobili sondę uliczną albo quiz, skąd pochodzą biało-czerwone barwy naszej flagi, wielu Polaków pewnie nie znałoby odpowiedzi. Dla nas, szczególnie w tym roku, kiedy świętujemy 450. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, ważna jest świadomość, że biało-czerwone barwy odwoływały się nie tylko do orła białego na czerwonym tle, ale również do Pogoni na czerwonym tle. Nasze wspólne, wielkie dziedzictwo, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, jest czymś, z czego możemy być dumni - zauważył, zapowiadając, że podczas Biało-Czerwonego Korowodu nie zabraknie akcentów kresowych.

Obecne będą grupy Polaków z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

"Nie pytamy, kto do nas przychodzi"

Dziennikarz i społecznik Andrzej Paulukiewicz podkreślił, że ideą Biało Czerwonego-Korowodu jest łączenie Polaków. - Nie pytamy, kto do nas przychodzi i kim jest - zapewnił. Dodał, że inicjatywa na pierwszym miejscu będzie odwoływać się do lokalnych społeczności.

- Nasz Biało-Czerwony Korowód w Dniu Flagi będzie bardzo kolorowy. To znakomity pomysł, którego w polskiej kulturze brakowało - zaznaczył Maciej Pawlicki, wyrażając nadzieję, że tradycja korowodu będzie się utrzymywać i umacniać w kolejnych latach. - Chcemy, żeby to było wypełnienie tej próżni, którą Irlandczycy zapełnili Paradą świętego Patryka, a Amerykanie Paradą Pułaskiego - powiedział.

- Jesteśmy zainteresowani muzyką i tańcem tradycyjnym, który jest naszą bazą do tego, aby rozwijać sztukę współczesną muzyczną i taneczną. I taki mamy cel. W związku z tym nieodzowne jest dla nas wspieranie wszelkich inicjatyw, które dotyczą polskiej tradycji muzycznej i tanecznej, a korowód jest taką inicjatywą - zaznaczyła reprezentująca Instytut Muzyki i Tańca Aleksandra Dziurosz.

Husaria, cyrkowcy i kolędnicy

Pierwszy Biało-Czerwony Korowód wyruszy 2 maja z placu Teatralnego, przejdzie ulicami: Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Świętokrzyską aż do placu Piłsudskiego. Organizatorzy zapowiedzieli, że w akcji weźmie udział około 1200 uczestników reprezentujących 50 grup z kraju i z zagranicy.

W Korowodzie uczestniczyć będą m.in. orkiestry dęte, cyrkowcy ze szkoły w Julinku, husaria, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, wioślarze, kolędnicy z Milówki.

Organizatorami korowodu są Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski, Instytut Muzyki i Tańca oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat objął prezydent Andrzej Duda.

Tak w ubiegłym roku świętowany był Dzień Flagi:

