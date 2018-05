Informacje

"Palmy w donicach"

W poniedziałek rano Rafał Trzaskowski przedstawił na konferencji swój program dotyczący zieleni w stolicy. Jak mówił, jego celem jest, "żeby Warszawa była najbardziej zieloną stolicą Europy". Trzaskowski mówił o zamiarze stworzenia w WarszawieOdnosząc się na późniejszej konferencji do deklaracji Trzaskowskiego, radny Oskar Hejka stwierdził, że kandydat PO i Nowoczesnej powtarza pomysły, "którymi karmiła nas obecna administracja Warszawy przez całe lata".

Hejka dodał, że plac Defilad i teren przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbywała się konferencja, "jest kwintesencją zarządzania zielenią przez Platformę Obywatelską". - Jesteśmy otoczeni przez palmy w donicach i świderki na kijach - stwierdził radny PiS.



Dodał, że wiceprezydent stolicy Michał Olszewski w ubiegłym roku zapowiadał budowę blisko 100 km "zielonego korytarza", ale - jak przytoczył powołując się na dokumenty z ratusza - przetarg na dostawę 18 tysięcy drzew został przez miasto unieważniony.



Hejak powiedział, że "Rafał Trzaskowski w swoich materiałach wyborczych dokładnie te same zapowiedzi powiela i z góry wiadomo, że nic z tych zapowiedzi nie wyjdzie".



Hejka przywołał również dane opublikowane przez stołeczną "Gazetę Wyborczą" z 2015 r., gdzie informowano, że w ciągu 6 lat w Warszawie wycięto 150 tys. drzew. Radny z Białołęki Łukasz Oprawski stwierdził, że na terenie jego dzielnicy w ostatnich 4-5 lat wycięto 25 tys. drzew.



- Musimy pamiętać, jak miasto zajmowało się do tej pory zielenią miejską - dodał Hejka.

Wybory jesienią

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma odbyć się jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

Kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła.

PAP/ran