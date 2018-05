"Jestem samodzielny, ale odbiorę telefon, jeśli zadzwoni Kaczyński"

Informacje

- Ogłoszę, że przyszły tydzień upłynie pod hasłem walki ze smogiem. Jestem przekonany, że to jeden z największych problemów w Warszawie. Zaproponuję rozwiązania o charakterze systemowym - obiecał kandydat na prezydenta z ramienia Zjednoczonej Prawicy. Konkretów nie podał, ale zaznaczył również, że na to znajdą się pieniądze.

"Odbiorę telefon, ale"

Prowadzący program Bogdan Rymanowski pytał Jakiego, czy jeśli wygra wybory w Warszawie, to będzie odbierał telefon od Jarosława Kaczyńskiego i czy potrafi być od niego niezależny jako prezydent stolicy. - Odbiorę telefon, ale jestem politykiem samodzielnym, co wielokrotnie pokazywałem - zapewnił.

Odniósł się także do zarzutów, że prowadzi już kampanię wyborczą. Uważam, że zadaniem polityka jest rozmawiać i przedstawiać propozycje od pierwszego momentu, kiedy się skończy jedna kampania, do momentu kiedy rozpocznie się kolejna – mówi Jaki.

Odbijał piłeczkę również w kierunku kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który wcześniej ogłosił, że startuje i prowadził działania. - Nazywał to kampanią, ale to nie wszystko, on nawet finansuje te swoje działania z pieniędzy dzielnic Warszawy – stwierdził.

- Jeżeli ma przewagę, to do kiedy ja mam czekać? Wiem, o co walczę - żeby wyrwać Warszawę z rąk mafii reprywatyzacyjnej - powiedział.

I dodał, że z jego wewnętrznych badań wynika, że nadrabia straty do Rafała Trzaskowskiego.

