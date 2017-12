Jest zielone światło dla tunelu południowej obwodnicy na Ursynowie

Informacje

Wybudują tunel pod Ursynowem fot. materiały prasowe

Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę tunelu pod Ursynowem. Decyzja o zgodzie na rozpoczęcie prac nad ostatnim odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy ma rygor natychmiastowej wykonalności.

"Decyzja dotyczy zadania "A" zakładającego budowę fragmentu drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła "Puławska" (bez węzła) do węzła "Przyczółkowa" (bez węzła) o długości ok. 4,6 km. Projekt inwestycji zakłada budowę m.in.: dwupoziomowych węzłów "Ursynów Zachód" i "Ursynów Wschód" - informuje w komunikacie wojewoda.

Dodaje, że projekt obejmuje również budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej oraz "budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Ostatnia decyzja

To ostatni odcinek drogi ekspresowej S2, na który wojewoda musiał wydać pozwolenie. Jak czytamy w uzasadnieniu, Zdzisław Sipiera wydając decyzję sprawdził między innymi: zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji), zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Jednak jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w ursynowskim tunelu nie będzie filtrów spalin, o które walczyli mieszkańcy i lokalne stowarzyszenia. Ci argumentowali, że od najbliższych bloków budowaną trasę dzielić będzie jedynie 110 metrów. Wskazywali, że w odległości 700 metrów powstaje Szpital Południowy, a od lat w okolicy działa też Centrum Onkologii.



Pod petycją o montaż filtrów spalin podpisało się 4 tysiące osób, z kolei 7 tysięcy zgłosiło w tej sprawie wnioski do wojewody. Jedyne, co udało się wywalczyć to, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nakazała jednak zostawić na nie miejsce.

Przebiegnie przez trzy dzielnice

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, która przebiegnie przez : Ursynów, Wilanów i Wawer. Umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia oraz połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

Podziel się: Bądź na bieżąco:









kz/pm