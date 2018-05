Informacje

GDDKiA ze zgodą na kolejny odcinek (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę obwodnicy Kołbieli. To ostatnie, brakujące do tej pory pozwolenie na budowę trasy S17 łączącej Warszawę i Lublin.

Odcinek, na którego budowę pozwolił właśnie wojewoda, będzie liczyć około 8,7 km.

Jak informuje GDDKiA, decyzja wojewody umożliwi przejęcie nieruchomości pod obwodnicę Kołbieli. Rozpocznie się również procedura odszkodowawcza, dla osób, które oddadzą państwu swoją ziemię.

Wykonawca inwestycji, po przekazaniu placu budowy, będzie mógł rozpocząć prace.

14 dni na odwołanie

Jak podała GDDKiA treść decyzji zostanie przekazana do publicznej wiadomości.

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać, ale tylko przez kolejnych 14 dni.

GDDKiA wskazuje, że decyzja ta wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, ale stwierdza również przejęcie na mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas.

"Swoim zakresem decyzja ta obejmuje zarówno teren pod samą drogę, jak również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne oraz tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji" - napisano w komunikacie.

Pięć odcinków na Mazowszu

Budowa 95,5 km drogi ekspresowej między Lublinem a Warszawą podzielona została na siedem odcinków. Chodzi o trasę od Kurowa do węzła Lubelska, z wyłączeniem obwodnicy Garwolina. Inwestycję prowadzi lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Inwestycja jest prowadzona w dwóch województwach: lubelskim i mazowieckim. W pierwszym podzielono ją na dwa odcinki: między węzłami Kurów i Skrudki (13,2 km), którego wykonawcą jest firma Mota Engil Central Europe oraz od węzła Skrudki do granicy województw (20,2 km), który zbuduje firma PORR Polska Infrastructure.

Pozostałe pięć odcinków przebiega przez Mazowsze. Wykonawcą trzech z nich jest Budimex. Chodzi o odcinki: od granicy województw do Gończyc (13 km za 313,6 mln zł); od obwodnicy Gończyc do obwodnicy Garwolina (12,2 km; 288,5 mln zł) oraz od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli (13 km; blisko 290 mln zł). Pozostałe dwa odcinki - 8,7 km obwodnicy Kołbieli (ok. 225,5 mln zł) i 15,2 km od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (370,5 mln zł) - wybuduje konsorcjum Strabag.

W trybie "projektuj i buduj"

Inwestycja jest realizowana w trybie "projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca ma opracować dokumentację projektową, uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji i wybudować drogę. Przed oddaniem trasy dla ruchu musi uzyskać decyzję o dopuszczeniu do użytkowania drogi.

Nawierzchnia drogi ekspresowej nr 17 wykonana będzie w technologii betonu cementowego. Wszyscy wyłonieni w przetargach wykonawcy zadeklarowali wybudowanie tras w ciągu 34 miesięcy (do czasu nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Jeśli plany te zostaną zrealizowane i nie będzie opóźnień, to 95,5 km trasy od Kurowa do węzła Lubelska będzie oddana do użytku w 2019 roku.

Jednak w związku z tym, że pozwolenie na budowę obwodnicy Kołbieli zostało wydane tak późno, może być problem z ukończeniem tego odcinka w 2019 roku.

Czytaj też o budowie Południowej Obwodnicy Warszawy:

Podziel się: Bądź na bieżąco:









kz/PAP/pm