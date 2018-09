Jest wstępna data debaty kandydatów na prezydenta stolicy

Informacje

Są wstępne ustalenia ws. debaty kandydatów fot. archiwum TVN

- 12 października to wstępny termin debaty kandydatów na prezydenta Warszawy - poinformował w piątek kandydat na prezydenta stolicy Piotr Ikonowicz, po spotkaniu z przedstawicielami nadawców. Dodał, że o rozważanych wcześniej dwóch debatach "trzeba zapomnieć".

Ikonowicz powiedział, że na spotkaniu z przedstawicielami TVP, TVN i Polsat reprezentował sztaby wszystkich kandydatów. Wyjaśnił, że zapadły "wstępne ustalenia" co do debaty. - Rozmowy między stacjami zeszły już na sprawy techniczne, co jest obiecujące - podkreślił.

- Wstępny termin, do którego właściwie wszyscy się przychylają to jest 12 października. Głównym gospodarzem będzie TVP, a pozostali dwaj "emitenci" będą brali udział w realizacji - powiedział Ikonowicz.

Tylko jedna debata

Podkreślił, że rozmowy toczą się na temat jednej debaty. - O dwóch to już trzeba zapomnieć - zaznaczył. Debata jest przygotowywana z myślą o wszystkich zgłoszonych kandydatach - mówił Ikonowicz. Jak dodał, według wstępnych ustaleń każdy z nich na swoje wystąpienie miałby pięć minut.

Ikonowicz nie chciał mówić o dalszych szczegółach. Poinformował, że kolejne spotkanie z nadawcami planowane jest na wtorek.

14 kandydatów

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura, jeśli będzie potrzebna - 4 listopada.

W najbliższych wyborach o prezydenturę Warszawy zawalczą (w kolejności alfabetycznej): burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke, Krystyna Krzekotowska ze Światowego Kongresu Polaków, Jan Potocki z II Rzeczpospolitej, kandydat SLD Andrzej Rozenek, rzecznik PSL Jakub Stefaniak, lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), Paweł Tanajno (Komitet Wyborczy Wyborców Odkorkujmy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.

Według wstępnych ustaleń sztabów poszczególnych kandydatów, debaty wyborcze miały być dwie - kandydatów na prezydenta Warszawy i dodatkowo - jedna - kandydatów na radnych. Sztaby zaznaczyły jednak, że ostateczny głos będzie należał do organizatorów debat, czyli mediów.

PAP/kw/pm