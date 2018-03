Jest umowa na projekt kładki. Połączy Pragę nawet z... Wolą

Informacje

Tym mostem nie pojadą samochody. Pieszo-rowerowa kładka połączy prawy i lewy brzeg Wisły. Ratusz właśnie podpisał umowę na jej projekt.



- Przybliżamy Wisłę mieszkańcom. Nowa, ponad 400-metrowa przeprawa doskonale dopełni bulwary i ułatwi spacerowiczom przedostanie się na drugi brzeg rzeki. Podpisana właśnie umowa ze zwycięzcą naszego międzynarodowego konkursu to kolejny krok do realizacji tej jakże ważnej inwestycji - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

"Most połączy Warszawiaków"

- Liczę na to, że ten obiekt będzie ikoną nowoczesnej Warszawy - dodał Łukasz Puchalski z Zarządu Dróg Miejskich. - Tak się stanie w 2021 roku, kiedy kładkę oddamy do użytku - doprecyzował.

Nowy most powstanie na wysokości Karowej i Okrzei i połączy bulwary wiślane z modernizowanymi terenami na prawym brzegu Wisły. Dzięki temu zostanie utworzony spacerowy ciąg pomiędzy Ząbkowską a Krakowskim Przedmieściem. Połączenie mostu z istniejącymi i planowanymi ścieżkami rowerowymi po obu stronach rzeki pozwoli, jak przekonują urzędnicy, na połączenie Pragi i Targówka z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą.

Informacje Pawilony nad Wisłą czekają na gospodarza Dziewięć pawilonów i ponad dwa tysiące metrów kwadratowych powierzchni czeka na nowego zarządcę. Ratusz szuka operatora, który przez najbliższe trzy... WIĘCEJ »

- Chciałabym, aby ten most łączył warszawiaków – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy. - Dzięki niemu mieszkańcy dwóch brzegów Wisły będą bliżej siebie.

Projekt budowlany ma być gotowy w marcu 2019 roku. Na inwestycję przeznaczono ponad 6,6 milionów złotych. Kolejnym etapem realizacji będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy przeprawy.

Oryginalny projekt

Projekt architektoniczny mostu pieszo-rowerowego został wybrany w międzynarodowym konkursie, ogłoszonym pod koniec 2016 roku i rozstrzygniętym we wrześniu zeszłego roku. Zgłoszono 40 prac, z czego sześć z zagranicy.

Pierwszą nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała spółka Schuessler-Plan Inżynierzy. Ich koncepcję nagrodzono za wysoką jakość architektury oraz elegancką formę, wpisującą się w pejzaż tej części miasta.

Jak napisano w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, projektanci "zachowując oryginalny i niepowtarzalny wygląd przeprawy, nie starali się konkurować z charakterystycznymi obiektami zlokalizowanymi w sąsiedztwie mostu". Jury doceniło również możliwość sprawnej i efektywnej realizacji tego projektu. Most nie będzie prostą "belką" przerzuconą pomiędzy brzegami, ponieważ osie ulic Karowej i Okrzei nie są w jednej linii. Dlatego będzie "przełamany" w okolicach przyczółków. Aż do drugiej podpory na jednym i drugim brzegu będzie w osi ulic, a pomiędzy nimi będzie przebiegał skośnie. Punkty załamań staną się naturalnymi punktami widokowymi zapraszającymi do zatrzymania się i podziwiania wiślanego krajobrazu.

1/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa 2/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa 3/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa 4/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa 5/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa 6/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa 7/7 Projekt mostu pieszo-rowerowego fot. UM Warszawa













bb/pm