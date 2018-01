Jest reprywatyzacja czy jej nie ma? "Mieszkańcy zdezorientowani"

Informacje

Kamienica przy Osowskiej 30 Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Lokatorzy z kamienicy przy Osowskiej 30 w ciągu kilku dni otrzymali dwa sprzeczne ze sobą pisma. Z pierwszego wynika, że budynek został przekazany prywatnemu właścicielowi. Z drugiego, że zwrotu jednak nie będzie. - Mieszkańcy są zdezorientowani i przestraszeni - mówi jeden z radnych Pragi Południe.

Osowska 30 to nieduża dwupiętrowa kamieniczka, położona kilka kroków od placu Szembeka. Została zwrócona prywatnemu właścicielowi decyzją wydaną w marcu 2016 roku. Pod dokumentem podpisał się Jerzy M., były wiceszef nieistniejącego już Biura Gospodarki Nieruchomościami, a obecnie podejrzany w jednym z reprywatyzacyjnych śledztw.

O tym, że budynek ma przejść w prywatne ręce urzędnicy powiadomili lokatorów półtora roku później - w październiku 2017 roku. Wysłano wówczas dokument, w którym napisano, że nowymi właścicielami mieszkań nie jest już miasto stołeczne Warszawa, ale dwaj panowie: Stanisław N. i Emil M. (nazwiska do wiadomości redakcji).

- Dodano też poradnik dla najemców lokali mieszkalnych należących do prywatnych właścicieli - nadmienia Marek Borkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, do którego lokatorzy zwrócili się z prośbą o pomoc.

"Zadzwoniłem do burmistrza i zapytałem: o co chodzi?"

- Kiedy jeden z mieszkańców zadzwonił do mnie i powiedział, że kamienica została przekazana razem z lokatorami pomyślałem, że to niemożliwe. Po wybuchu afery reprywatyzacyjnej zwroty miały być przecież wstrzymane. Zadzwoniłem do burmistrza i zapytałem wprost: o co chodzi - opisuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Borkowski.

Burmistrz - jak dodaje radny - miał powiedzieć, żeby się nie martwić, bo mieszkańcy niebawem dostaną dokument wskazujący, że reprywatyzacji jednak nie będzie. - I faktycznie, nie minęło półtora tygodnia, a lokator pokazał mi drugie pismo, że sprawa zwrotu została wstrzymana - mówi nasz rozmówca.

I przekonuje, że to wcale nie uspokoiło mieszkańców Osowskiej 30, wprost przeciwnie. - Dzwonią do mnie, są przerażeni, nie wiedzą co się dzieje - stwierdza radny. Zadają sobie pytanie, co "wstrzymanie" reprywatyzacji oznacza w praktyce, na jak długo sprawa jest zamrożona, z jakiego powodu i - co dla nich najważniejsze - czy w bliższej lub dalszej przyszłości stracą dach nad głową.

Ratusz idzie do prokuratury

Pytania te chcieliśmy zadać urzędnikom z Pragi Południe, jednak rzecznik dzielnicy odesłał nas do miejskiego Biura Spraw Dekretowych, bo "sprawy związane z reprywatyzacją nie leżą w kompetencji dzielnicy". Rzecznik ratusza z kolei potwierdził, że decyzja zwrotowa w sprawie Osowskiej 30 faktycznie została wydana, ale budynek "nigdy nie został przekazany".

- W listopadzie zwróciliśmy się z prośbą do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sprawdzenie czy nie zachodzą przesłanki, by rozpocząć procedurę unieważnienia umowy sprzedaży roszczeń do nieruchomości - powiedział Bartosz Milczarczyk. Dopytywany, czy to oznacza, że o kamienicę upomniał się nie prawowity spadkobierca, a ktoś, kto odkupił roszczenia powiedział, że "prawdopodobnie tak". - Stąd nasz wniosek. Chcemy, aby prokuratura sprawdziła umowę na sprzedaż praw i roszczeń - precyzuje.

Sprawa zwrotu jest więc zamrożona do czasu, aż stanowisko zajmą śledczy. - Jeśli prokuratura uzna, że zachodzą przesłanki, by unieważnić transakcję, to będzie dla nas punkt wyjścia do tego, by uniemożliwić wydanie kamienicy - podsumowuje Milczarczyk.

Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził nam, że wskazany wniosek do śledczych wpłynął. Poinformował jednak, że sprawa została przekazana do Prokuratury Regionalnej. Czy ta zajęła się sprawą? Skierowaliśmy do przedstawicieli tej instytucji stosowane pytania i czekamy na odpowiedź.

Radny Borkowski zaś przekonuje, że chciałby, aby sprawą Osowskiej 30 zajęła się komisja weryfikacyjna. - Właśnie przygotowuję wniosek w tej sprawie - podsumowuje.

1/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 7/7 Kamienica przy Osowskiej 30 fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl













kw/pm