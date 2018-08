Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka A2

Informacje

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę około dziewięciu kilometrów autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku od węzła "Konik" (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

- Jest to fragment z około 14,6 kilometra autostrady od węzła "Lubelska" do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - poinformował w piątek na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Decyzja dotyczy tak zwanego zadania B (etap III) na odcinku autostrady A2, co do którego projekt inwestycji zakłada między innymi budowę: zjazdów na teren miejsc obsługi podróżnych (MOP), wjazdów i przejazdów awaryjnych, systemu zarządzania ruchem i elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego. Zadanie to realizowane będzie w powiecie mińskim, w gminach Halinów oraz Dębe Wielkie.

