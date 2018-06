Informacje

"Pozytywnie ocenił wystawy"

"Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński przyjął dymisję dr Agnieszki Morawińskiej ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie z dniem 2 lipca 2018 r." - napisano w w czwartek w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Resort wyjaśnia, że "przyjmując dymisję dr Agnieszki Morawińskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie dr. Piotrowi Rypsonowi - dotychczasowemu zastępcy dyrektora do spraw naukowych".

MKiDN podało, że wręczając akt odwołania podczas czwartkowego osobistego spotkania z dyrektor Morawińską, "minister kultury podziękował jej za ośmioletnią pracę na stanowisku dyrektora jednej z najważniejszych instytucji kultury w Polsce".

"Pozytywnie ocenił wystawy organizowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie w ciągu minionych ośmiu lat, jak również przeprowadzone w muzeum inwestycje" - dodano.



O złożeniu rezygnacji Morawińska, która kierowała MNW od 2010 r., poinformowała pod koniec maja. Morawińska napisała, że złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie jednocześnie na ręce przewodniczącego Rady Powierniczej i ministra kultury. Dodała, że Muzeum Narodowe w Warszawie nigdy nie było dla niej tylko miejscem pracy, lecz instytucją, z którą czuje się szczególnie związana, także rodzinnie.

"Kierowanie MNW było uwieńczeniem mojej drogi zawodowej, spełnieniem marzeń i źródłem wielu satysfakcji" - wskazała.





Staropolska poezja wizualna

Zapewniła, że docenia wspólne osiągnięcia Muzeum Narodowego w Warszawie, Rady Powierniczej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Dokonanie wielkiego sprzątania Muzeum przed jubileuszem 150-lecia, opracowywanie i otwieranie kolejnych galerii stałych, wygospodarowanie przestrzeni na wystawy czasowe, wszystkie nasze wystawy w kraju i te prezentujące polską sztukę za granicą w tak dalekich krajach jak Chiny czy Korea, wszystkie wydawnictwa, wzmocnienie i rozwój oddziałów Muzeum, zwłaszcza Nieborowa i Królikarni, to lista naszych wspólnych osiągnięć" - napisała. Dodała, że muzeum zostało zasadniczo odmienione, zyskało szeroką publiczność i przyjaciół, "a także szczodrego darczyńcę, któremu zawsze będę wdzięczna"."Jednak utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową naszej instytucji, lekceważenie naszych sygnałów przekazywanych wielokrotnie, także publicznie, brak odpowiedzi na pisma, bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska (ma się ono przenieść do kompleksu muzealnego, który powstanie na Cytadeli - PAP), wreszcie sposób procedowania w sprawie naszych magazynów sprawiają, że w poczuciu troski o dobro Muzeum postanowiłam przyspieszyć swoje odejście" - napisała dyrektor MNW. Zaznaczyła, że decyzję tę podejmuje "z ciężkim sercem, niemniej w nadziei, że być może zmiana na stanowisku dyrektora pozwoli MKiDN z należną odpowiedzialnością podejść do problemów Muzeum Narodowego w Warszawie". Dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie była od października 2010 roku.

Piotr Rypson studiował archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską na temat staropolskiej poezji wizualnej obronił w Instytucie Polonistyki UW (2000). Był redaktorem naczelnym pisma artystycznego "Obieg" w latach 1990-94 oraz głównym kuratorem zbiorów i galerii w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1993-1996. Gościnnie wykładał w amerykańskiej Rhode Island School of Design w Providence (1993-99) oraz Miami Ad School Warsaw (2002-2003).

Był też m.in. członkiem Rady Sztuki przy MKiS w dziedzinie sztuk plastycznych, jury nagrody "Paszporty Polityki", Rady Promocji Fundacji Kultury oraz przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Galerii Foksal i Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu.

