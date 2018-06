Jest nowy dostawca wagonów dla warszawskiego metra. Z Czech

Informacje

Tak wyglądają wagony metra produkowane przez Skodę fot. skoda.cz

Metro Warszawskie - po ponad roku od ogłoszenia - rozstrzygnęło przetarg na dostawę 45 nowych pociągów, które mają kursować głównie na II linii. Zwycięzcą została czeska firma - Skoda.



O wygranej Skody poinformował jako pierwszy transport-publiczny.pl. Mowa o ważnym i długo oczekiwanym kontrakcie, w ramach którego Warszawa chce kupić 45 elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do obsługi rozbudowywanej drugiej linii metra i doposażenia pierwszej. Zamówienie podzielone jest na dwie części: podstawową i dodatkową. Pierwsza przewiduje dostawę 37 fabrycznie nowych pociągów. Druga natomiast - ośmiu elektrycznych pociągów.

Pięciu chętnych

Długie postępowanie

Chętni mogli składać swoje oferty do października ubiegłego roku. Zgłosiło się pięciu oferentów: Skoda, CAF, Stadler, Siemens i Newag oraz Alstom Konstal. Skoda złożyła najtańszą ofertę równą 1,077 miliarda złotych. Najdroższą zaproponował Siemens i Newag - 2,213 miliard.Kryterium, które decydowało o wyborze najkorzystniejszej oferty, to przede wszystkim cena (50 procent punktów). Ale oceniane były także zużycie energii elektrycznej (24 proc.), system utrzymania pojazdu (22 proc.) i ekologia (4 proc.).Nowe pociągi, podobnie jak najnowsze z jeżdżących obecnie pojazdy Inspiro Siemensa, będą jednoprzestrzenne. Oznacza to, że z jednego końca na drugi można będzie przejść bez wychodzenia na peron. Nowością mają być za to wysuwane rampy niwelujące odstęp pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem. Realizacja całego zamówienia ma zająć 53 miesiące. Pierwszy pociąg, zgodnie z przetargiem, powinien zostać dostarczony w ciągu 20 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

Rozstrzygnięcie przetargu nie jest jeszcze ostateczne. Oferenci mają możliwość odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i do Sądu Okręgowego. Mimo, że postępowanie trwa już ponad rok.

Przetarg został ogłoszony w maju 2017 roku. Jego rozstrzygnięcie było niemożliwe ze względu na wniosek Siemensa, który domagał się odtajnienia ofert konkurentów. Skoda i Stadler nie chciały się na to zgodzić. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego. Ten w czerwcu stanął po stronie Siemensa.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z DNIA OTWARTEGO NA BUDOWIE METRA NA TARGÓWKU:

Budowa metra na Targówek PAP/Paweł Supernak

kw/pm