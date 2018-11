Informacje

Jest neon z gwiazdką i mozaika. Nowy Zodiak otwarty

Charakterystyczny neon już świeci. We wtorek został oddany do użytku Warszawski Pawilon Architektury Zodiak. Nowe - stare miejsce na mapie miasta ma stanowić otwartą przestrzeń dla mieszkańców, gdzie organizowane będą spotkania, wystawy i różne inne wydarzenia kulturalne.

Zodiak (znajduje się przy pasażu Wiecha) tworzy budynek składający się z zarysu pawilonu dawnej kawiarni oraz plac przed budynkiem. Projekt powstał w wyniku współpracy m.st. Warszawy i Oddziału Warszawskiego SARP.

- Podchodząc do tego miejsca, mieliśmy wielką nadzieję, że uda się je tylko odrestaurować, przy zachowaniu istniejącej konstrukcji. Budynek był jednak w bardzo złym, wręcz zagrażającym bezpieczeństwu stanie – mówi Marlena Happach, szefowa Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. - Sam pawilon powstał od nowa, ale z wykorzystaniem tych zachowanych pozostałości – dodała Happach.

- Jest szansa, że to miejsce na nowo się odrodzi, że to będzie miejsce, w którym będzie można dyskutować, spotykać się i rozmawiać o tym jak Warszawa będzie wyglądać w przyszłości - powiedział obecny na otwarciu prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. - To miejsce jest unikatowe - podkreślił.

Trzy poziomy, przestrzeń wykładowa i wystawiennicza

"Projekt przebudowy pawilonu zakładał wydobycie najbardziej wartościowych elementów pierwotnego budynku. Zadbano o detal i charakter budynku stosując rozwiązania bardzo rzadkie w dzisiejszej rzeczywistości budowlanej takie jak lastryko, jak i zawieszona w powietrzu klatka schodowa z opartymi na belce prefabrykowanymi lastrykowymi stopniami i wypuszczoną bezpośrednio z nich balustradą" – piszą w komunikacie urzędnicy.

Jednak bezpośrednim nawiązaniem do oryginalnych elementów pawilonu, oddających dawnego ducha tego miejsca, są wieńczący budynek neon oraz mozaika.

Neon Zodiak z charakterystyczną gwiazdką, widoczny jest już z przestrzeni Pasażu Wiecha. Pierwotnie został on zaprojektowany przez prof. Jana Bogusławskiego i stanowił element kompozycji, oplatającej cały budynek baru Zodiak. Odtworzenie neonu zostało powierzone pracowni Jacka Hanaka, który pracował wcześniej przy oryginalnej konstrukcji.

Drugi element to mozaika "Kosmos" zdobiąca klatkę schodową pawilonu na trzech kondygnacjach, którą zaprojektowała Magdalena Łapińska-Rozenbaum. Nawiązuje ona do mozaiki według projektu Marii Leszczyńskiej, która pokrywała oryginalnie ścianę tarasu pawilonu. "Mozaika została wykonana z odzyskanych fragmentów stłuczki szklanej pierwowzoru i uzupełniona materiałem pozyskanym w ten sam sposób, czyli odpadami z huty szkła. Rozwiązanie to z jednej strony odnosi się do technik i materiałów stosowanych przez artystów w latach 50. i 60. XX wieku, a z drugiej promuję idee recyklingu"- czytamy w komunikacie prasowym.

Otwarty i dostępny dla wszystkich

Pawilon obejmuje trzy poziomy. Na poziomie -1 znalazła się przestrzeń wykładowa, na parterze zaplanowana została przestrzeń wystawiennicza, stworzona z myślą o cyklicznych wystawach i instalacjach, a w przyszłości ma być tam też kawiarnia.

Z kolei na pierwszym piętrze wygospodarowana została wielofunkcyjna sala mieszcząca około 75 osób. Wyposażona została w ścianę wizyjną, rzutnik z ekranem i mobilny ekran. Jest tam też mniejsze pomieszczenie na spotkania dla około 10 osób, gdzie goście znajdą ekran do prowadzenia prezentacji i sprzęt do wideokonferencji, a także obszerny taras.

Istotnym elementem pawilonu w nowym wydaniu jest plac przed jego frontem. Budynek będzie "otwarty" na plac dzięki przeszklonym i przesuwanym ścianom, które latem będą odsuwane, co sprawi, że wnętrze pawilonu połączy się z placem w jedną dużą przestrzeń.

W najbliższy weekend zaplanowane są pierwsze wydarzenia kulturalne, które jednocześnie zainaugurują działalność pawilonu Zodiak. Programowe wydarzenia są otwarte i darmowe dla wszystkich.

