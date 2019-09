Informacje

We wtorek przed południem wojsko zakończyło budowę mostu pontonowego na Wiśle. Robotnicy przystąpili do kolejnego etapu prac: budowy rurociągu, którym popłyną ścieki z uszkodzonego kolektora.



- Po wschodniej stronie rzeki, po stronie Pragi, zaczęło się montowanie rurociągu. Najpierw pierwszej rury, która ma być skończona do czwartku - relacjonował na antenie TVN24, reporter Michał Gołębiowski.

Wojsko nadal pracuje na miejscu

Jak podsumował reporter, przy budowie mostu pracowało ponad 170 żołnierzy, ale do jego obsługi wciąż potrzebnych będzie koło 50 żołnierzy.

Pod wieczór na miejscu był też reporter tvnwarszawa.pl, Artur Węgrzynowicz. - Nie można podejść w pobliże mostu i miejsca poboru ścieków. Terenu pilnuje straż miejska - relacjonował.

Wyjaśnił również, że tam, gdzie odbywa się zrzut ścieków, pracuje dźwig. - Wymontowywana jest część stalowych podpór wzdłuż betonowego kanału - wyjaśniał Węgrzynowicz.

Dodał, że na miejscu znajduje się wojskowy namiot, a terenu, oprócz straży miejskiej, pilnuje również policja.

"Ten system będzie funkcjonował"

Późnym popołudniem trwające prace obejrzał też Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Do jutra [środy] zakończy się budowa zbiornika, do którego będę zbierane nieczystości - powiedział Dworczyk.

- Liczymy, że władze miasta zaproponują jakieś rozwiązanie, które będzie funkcjonowało do momentu naprawy kolektora biegnącego pod dnem Wisły, bo jak słyszymy, może to potrwać nawet wiele miesięcy - przyznał.

Zaznaczył, że rozwiązanie, jakie zaproponował rząd, jest rozwiązaniem awaryjnym, które nie może być wykorzystywane przez wiele miesięcy, a jedynie ma zatrzymać zrzut ścieków do rzeki.

Minister pytany o wytrzymałość konstrukcji powstającego tymczasowego kolektora, zapewnił, że projektem zajmowali się inżynierowie, którzy mają w tym doświadczenie, ale zaznaczył również, że mogą zdarzyć się nieprzewidziane utrudnienia.

- Jesteśmy przekonani, że ten system będzie funkcjonował, natomiast jak wielokrotnie podkreślaliśmy, jest to rozwiązanie awaryjne, robione w ekstraordynaryjnych warunkach i zawsze mogą zdarzyć się nieoczekiwane sytuacje. Ale poradzimy sobie z nimi - zagwarantował Dworczyk.

"Miasto stara się wypracować pomysł"

Zaznaczył też, że wpływ na trwałość ma wiele czynników, m.in. poziom Wisły. - Jesteśmy w kontakcie z ratuszem. Na razie, głównie z mediów, wiemy, że są prowadzone jakieś analizy i miasto ma pomysł, czy stara się wypracować pomysł, jak sobie z tą sytuacją poradzić - powiedział.

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś poinformował, że obecnie trwa zgrzewanie rur, które już zostały dostarczone. Dodał, że ostatnie rury trafią na plac budowy w czwartek w godzinach południowych.

- Myślimy, że to zgrzewanie zakończy się w piątek. Są przetestowane pompy, które będą tłoczyły ścieki. To będzie system pomp, po cztery, tak zakładamy, przewidziane do każdej rury. Ich wydajność pozwoli na to, żeby bezpiecznie ta ilość ścieków, która wpływa, była odprowadzana zastępczym rurociągiem do komory rozprężnej (na drugim) brzegu, a potem dalej zasadniczym rurociągiem do oczyszczalni "Czajka" - powiedział.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa zaprzeczyła również doniesienia jakoby budowany most miał być samowolą budowlaną. - Wszelkie dokumenty zostały złożone i żadna z prac, którą prowadzimy nie jest prowadzona w sposób nielegalny - zapewniła Moskwa.

Awaria kolektora

Do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę, 28 sierpnia przestał działać. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zdecydował wtedy o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

Premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie tymczasowego rurociągu. Władze Warszawy podkreślają, że woda z kranów jest zdatna do picia. W sobotę podawały, że rozpoczęło się ozonowanie ścieków spływających do rzeki. - Ono zabija dużą część wszystkich bakterii - stwierdził prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

1/8 Most pontonowy gotowy fot. Artur Węgrznowicz / tvnwarszawa.pl















