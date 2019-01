Informacje

Raz znikające, raz pojawiające się punkciki na obrzeżach Warszawy, a w centrum wielka jasność. To nie mapa pokazująca oświetlenie stolicy. Tak Zarząd Transportu Miejskiego postanowił pokazać czas dojazdu komunikacją miejską w rejon centrum miasta.

Poranny szczyt komunikacyjny na świecącej na niebiesko mapie to najnowsze dziecko ZTM. To sposób na pokazanie, ile czasu zajmuje pasażerom przedostanie się do centrum.

Poranny szczyt

Reguła, w oparciu o którą powstała animowana mapa, jest prosta. Im jaśniejsza barwa, tym mniej czasu na dojazd do ścisłego centrum (obszar ograniczony Rondem ONZ, ulicą Świętokrzyską, Rondem Dmowskiego oraz Dworcem Centralnym) z poszczególnych punktów aglomeracji.

Wszystko to w czasie pomiędzy godziną 6.30 a 7.25. Nie dziwi, że najjaśniej jest w centrum i okolicach. Im dalej, tym - oczywiście - więcej czasu zajmuje dojazd. Ale nie jest to zasadą. Na filmie wyraźnie widać, że jaśniej może być również na obrzeżach. Na przykład w Legionowie czy Wawrze. W ten sposób oznaczona jest dostępność kolejki, którą można dostać się szybciej do Śródmieścia.

Niektóre punkty na obrzeżach raz się pojawiają, raz znikają. To z kolei oznacza, że na przykład w okolicach Konstancina wszystko zależy od godzin odjazdu autobusów. Dlatego w tym przypadku ZTM radzi, by planować wyjście z domu na podstawie rozkładów jazdy.

"Mapa pokazuje także, jak daleko na obszarze aglomeracji sięga Warszawski Transport Publiczny, np. osoba mieszkająca w Otwocku i to nie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego, jest w stanie znaleźć się na dworcu PKP Warszawa Śródmieście w ciągu 50 minut" – zaznacza ZTM w opisie mapy.

Zarząd przypomina, że mapa jest pewnym uproszczeniem. "Trzeba pamiętać, że schemat może różnić się od rzeczywistości, jeśli np. na danym chodniku czy jezdni trwa remont, a na podwórkach budynków znajdujących się na sugerowanej trasie dojścia do przystanku nie ma dostępnych przejść" – podaje Zarząd Transportu Miejskiego.

Więcej map

Dane pochodzą z początku tego roku. ZTM udostępnił na swojej stronie mapy dostępności przestrzennej Warszawskiego Transportu Publicznego. Pokazują między innymi najbliższe otoczenie stacji metra i kolejek, a dokładnie, dostępność dla pieszych.

Na kolejnej mapie możemy przybliżyć sobie na przykład widok na konkretny przystanek, a po kliknięciu dowiemy się, że w ciągu doby, na przykład z przystanku Ochota – Ratusz 01 odjeżdża 718 pojazdów, z Centrum 06 - 1183, a z Nowaka-Jeziorańskiego 01 – 167.

Kolejna pokazuje, jak daleko musimy przejść, żeby dostać się na przystanek.

ZOBACZ MAPĘ DOSTĘPNOŚCI

