Informacje

1/2 Festiwal sztuka ulicy (zdjęcie archiwalne) fot. TVN 24 2/2 Festiwal sztuka ulicy (zdjęcie archiwalne) fot. TVN 24



Sztuka Ulicy to jedyna szansa, aby choć raz w roku w Warszawie na początku wakacji spotkać się z artystami teatru plenerowego - powiedział Dariusz Jarosiński, dyrektor artystyczny imprezy. Początek festiwalu już w piątek.

Do udziału w 27. edycji festiwalu, który potrwa do 7 lipca, zaproszeni zostali artyści i teatry z Niemiec, Czech, Rosji i Polski.

Szansa na spotkanie z artystami

"Bardzo ciekawa forma"

- Celem tego festiwalu jest propagowanie i popularyzacja dostępnej dla wszystkich sztuki poprzez prezentacje ciekawych propozycji teatrów ulicznych z Polski i Europy. Sztuka Ulicy to jedyna szansa, aby choć raz w roku w Warszawie na początku wakacji spotkać się z artystami teatru plenerowego - powiedział we wtorek dyrektor artystyczny imprezy Dariusz Jarosiński.27. Sztuka Ulicy zostanie zainaugurowana w piątek plenerową prezentacją "Rzeźby społecznej" z udziałem Antoniego Grabowskiego i jego "Klatką błazna" oraz Krzysztofa Franaszka z formą pt. "24". Plastyczny tryptyk dopełnią studenci III roku Pracowni Rzeźby AW ASP w Warszawie prezentujący swoje prace inspirowane tematem "Upadek".W świat cyrku zabiorą widzów dwa czeskie zespoły - Cirkus trochu jinak ze spektaklem "OnTheRoad" oraz V.O.S.A Theatre z nową wersją przedstawienia "Baron Prasil". Belgijski Circus BUNK® zaprezentuje spektakl "Poly". Klownadą posłużą się Wrocławski Teatr Na Walizkach w "Beczce Śmiechu" i poznański Teatr Canoa w ich "Historii pewnej miłości". Rosyjski teatr Wędrujące lalki Pana Pezo pokaże familijne widowisko pt. "Moonsters".

Teatr, taniec, cyrk i performance

- To bardzo ciekawa forma, bo spektakl nawiązujący do epoki niemego kina jest koprodukcją niemieckich Theater des Lachens i das Weite Theater Berlin oraz Teatru Animacji z Poznania. Udowadnia, że ulica i przestrzeń plenerowa nie jest zarezerwowana dla amatorów. W tym spektaklu grają zawodowi lalkarze - powiedział o przedstawieniu "La Luna - podróż na Księżyc" Jarosiński.Teatr Akt z Warszawy pokaże spektakl "Płonące laski 4", a stołeczny Teatr Pantomimy Mimo zaprezentuje swoją najnowszą realizację pt. "Dom z moich snów".Według Jarosińskiego, "interesującą propozycją artystyczną będą pokazy z pogranicza teatru plastycznego". Poznański Teatr Ewolucji Cienia w spektaklu "Rozpoznani Nierozpoznani" odwołuje się do dzieła Magdaleny Abakanowicz - do jej najbardziej monumentalnej plenerowej instalacji rzeźbiarskiej pt. "Nierozpoznani", ulokowanej w poznańskim parku na Cytadeli. W nurcie teatru plastycznego katowicki Teatr A Part przedstawi inspirowany dziełem Szekspira spektakl "Lear, kurwa!", a łódzki Teatr Ognia i Papieru pokaże widowisko "Relikwiarz".

Informacje Muzyczna ściana już gotowa. Pardon wraca z afroprzytupem Klub Pardon, To Tu wraca na stałe na muzyczną mapę Warszawy. Na powitanie nowej siedziby niedaleko, ronda Jazdy Polskiej, wystąpą Orlando Julius i The... WIĘCEJ »

Dyrektor festiwalu przypomniał, że "rok 2019 to też trzydziesta rocznica przełomu". - Poświęcamy jej wystawę fotograficzną pt. +... był, jest...+ w Centrum Praskim Koneser, na której będą eksponowane zdjęcia ze spektakli kilkunastu polskich teatrów ulicznych i plenerowych działających po 4 czerwca 1989 r. - wyjaśnił.Festiwalowe imprezy odbędą się w miejscach silnie związanych z kulturą i historią Warszawy. W tym roku Sztuka Ulicy zagości w Centrum Praskim Koneser, na Rynku Nowego Miasta, na skwerze przy Metrze Słodowiec oraz w Parku Szczęśliwickim.Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy to cykliczny projekt artystyczny realizowany w Warszawie w obszarach teatru, tańca, cyrku i performance'u od 1993 r. "Festiwal propaguje ideę spektaklu ulicznego, wykorzystującego przestrzeń publiczną i generującego społeczną aktywność. (...) przyczynia się do lepszego rozumienia i szacunku dla różnic politycznych, obyczajowych i religijnych oraz indywidualnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego" - przypomniano w zapowiedzi imprezy.Organizatorem 27. MFSU jest Stowarzyszenie Scena 96. Honorowy patronat na festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podziel się: Bądź na bieżąco:







PAP/em/pm