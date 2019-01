Informacje

Choinki dla Lasów Miejskich fot. UM

Warszawiacy mogą oddać choinki w doniczkach do ponownego zasadzenia. W najbliższe soboty, 12 i 19 stycznia, Lasy Miejskie organizują zbiórkę świątecznych drzewek.

Choinki zostaną posadzone w stołecznych lasach. Leśnicy będą przyjmować rośliny w dwóch lokalizacjach. Ratusz przypomina, że przekazywane choinki powinny być bez świątecznych ozdób.

Czekają w soboty

Mieszkańcy mogą przekazywać drzewka w dwie najbliższe soboty.

12 stycznia, od godziny 10 do 14 pracownicy Lasów Miejskich będą czekać na rośliny w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Rydzowej 1a w Powsinie.

Tydzień później, 19 stycznia, również w godz. 10-14 będzie można oddać choinkę w głównej siedzibie Lasów Miejskich, przy Korkowej 170a w Marysinie Wawerskim.

"Szanse na przyjęcie się posadzonych drzewek zależą od ich kondycji, stanu korzeni i tego, jak długo choinki przebywały w ciepłym pomieszczeniu. Iglaki wyhodowane bezpośrednio w doniczkach mają dużą szansę zaadoptowania się do leśnych warunków" - zaznacza w komunikacie stołeczny ratusz.

Cięte choinki do recyklingu

Urzędnicy przypominają też, że trwa zbiórka poświątecznych choinek w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy mogą oddać je do recyklingu przy ulicy Zawodzie 1 (Wilanów) i przy Płytowej 1 (Żerań), od poniedziałku do piątku w godz. 14-20 oraz w soboty od 9 do 20.

Zbierane tam drzewka nie będą jednak powtórnie sadzone.

Jak zapewnia ratusz w komunikacie "wszystkie naturalne drzewka, pozbawione dekoracji i stojaków zostaną przemienione w ekologiczne paliwo. Wysokoenergetyczna zielona energia będzie wykorzystywana do ogrzewania domów bądź produkcji prądu, bez zanieczyszczania powietrza".

kz/pm