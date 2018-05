Jedna noc, 240 miejsc. W tym widok z punktu powyżej tarasu PKiN

Informacje

W sobotę 15. Noc Muzeów fot. tvnwarszawa.pl / urząd miasta

Podczas 15. edycji Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, mieszkańcy stolicy będą mogli wybierać spośród 240 placówek, które wezmą udział w wydarzeniu. Oprócz najbardziej popularnych muzeów, swoje podwoje otworzą też niektóre instytucje na co dzień niedostępne dla zwiedzających.



Noc w Muzeum Narodowym rozpocznie się od "Wieczorynki w muzeum", czyli zajęć dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, które pozwolą im przenieść się do odległych krajów i w dawne epoki. Zwiedzający zajrzą także do pracowni i magazynów, m.in. Gabinetu Monet i Medali, Pracowni Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie czy do Zbiorów Sztuki Orientalnej.

W Noc Muzeów otwarta zostanie także siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mieszcząca się w dawnym pałacu Potockich - Czartoryskich. Pierwszą grupę oprowadzi osobiście wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Szef resortu otworzy także wystawę "Pod opieką Niepodległej" – Państwo, kultura dziedzictwo 1918-1939. Przewidziano także m.in. koncert solistów i orkiestry Polskiej Opery Królewskiej oraz pokaz filmów WFDiF z serii Polska Niepodległa - Historia w ożywionych obrazach. W Noc Muzeów zainaugurowany zostanie także doroczny projekt Muzeum Utracone, którego współorganizatorem jest szef MKiDN. Tegoroczną edycję poświęcono kolekcji artystycznej ostatniego króla I Rzeczpospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wirtualny spacer w przeszłości

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaplanowało nocne zwiedzanie wystawy czasowej "Obcy w domu. Wokół Marca '68", a także ekspozycji stałej prezentującej "1000 lat historii Żydów polskich". Będzie to również okazja do wzięcia udziału w spacerze i odwiedzeniu miejsc niedostępnych na co dzień oraz poznania pracy muzeum z perspektywy opiekuna zbiorów, realizatora dźwięku czy pracownika działu bezpieczeństwa. Dodatkowo w POLIN odwiedzający będą świadkami iluminacji, wykorzystującej projekt muralu nawiązującego do obchodów 50. rocznicy Marca '68 oraz wystawy #obcywdomu. Odwiedzić będzie można również miejsce edukacji rodzinnej "U króla Maciusia".

Pałac Kultury i Nauki - wspólnie z pałacowymi instytucjami - przygotował m.in. #Salon Wirtualnej Rzeczywistości, w którym - dzięki aplikacji #HoryzontHistorii - przenieść będzie się można do dawnej stolicy. Zwiedzający wjadą także na taras widokowy na 30. piętrze budynku, a także zobaczą wystawę pamiątek znajdujących się w zbiorach placówki. Wezmą też udział w grze, która będzie okazją do odwiedzenia najciekawszych miejsc w pałacu, m.in. Teatru Lalka czy Muzeum Ewolucji PAN.

Muzeum Powstania Warszawskiego w Noc Muzeów zainauguruje "Pokój na lato" - pawilon kulturalny, który do końca wakacji stanie się dla mieszkańców stolicy miejscem spotkań i warsztatów. Uroczystość uświetni koncert Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej, z którą wystąpi wokalistka Gaba Kulka. Pisaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl

Z soboty na niedzielę będzie można także zwiedzić Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w którym będzie możliwość bliższego przyjrzenia się dziełom z kolekcji sztuki dalekowschodniej. Zwiedzający zobaczą także przygotowane przez placówkę spektakl historyczny ukazujący życie na dworze Jana III oraz widowisko kostiumowe inspirowane modą okresu międzywojennego.

Na Noc Muzeów zaprasza także Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, którego pracownicy przybliżą uczestnikom rezultaty prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych prowadzonych na Wojskowych Powązkach na tzw. Łączce. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość odbycia wirtualnego spaceru po "Łączce", zapoznania się z multimedialną ekspozycją "Kwatera Ł. Panteon Narodowy pod cmentarnym murem" i zobaczenia przedmiotów odnalezionych w dołach śmierci.

Fotoplastikon Warszawski pokaże z kolei wystawę "Nieistniejąca Warszawa", na której znajdzie się 48 obrazów dawnych ulic i budynków stolicy z lat 1900-1916. Zorganizowane zostaną także warsztaty fotograficzne z sięgającej końca XIX w. techniki fotograwiury, które poprowadzą specjaliści z Instytutu Fotograficznych Technik Szlachetnych.

Muzyka, lasery i moda

W muzealną noc włączy się także Orkiestra Sinfonia Varsovia, która zaprosi gości do swoich zabytkowych przestrzeni, a także zagra plenerowy koncert, pokaże spektakl teatralny o roli sztuki we współczesnym świecie oraz wystawę na temat archaicznych i alternatywnych technik fotograficznych.

Również Warszawska Opera Kameralna przygotowała na tę noc szereg atrakcji, m.in. kiermasz płyt CD. Odbędzie się pokaz części spektaklu według opery "Czarodziejski flet" W.A. Mozarta oraz koncert kameralny Warsaw Opera Quartet.

Z kolei wizyta w Muzeum Azji i Pacyfiku będzie okazją do zapoznania się z tradycyjnymi grami i zabawami z Azji. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele organizacji World Traditional Culture Play Association z Seulu, którzy zaprezentują uczestnikom tradycyjne zabawy dzieci i dorosłych w Korei Południowej.

Centrum Nauki Kopernik udostępni zwiedzającym ponad 400 eksponatów, w tym zupełne nowości. Będzie można wziąć udział w eksperymentach, a także zobaczyć pokaz laserowy oraz przetestować możliwości nowego systemu projekcyjnego.

Sobotnia noc będzie również okazją do odwiedzenia Muzeum Naparstków, gdzie obejrzeć będzie można kilkaset eksponatów z całego świata, m.in. z Ameryki Północnej. Oprócz tego odbędzie się także pokaz modniarstwa Europejskiej Szkoły Modystek.

Nocna panorama z 41. piętra

Noc Muzeów będzie okazją do zwiedzenia nie tylko placówek muzealnych. W sobotę wieczorem każdy chętny będzie mógł zobaczyć nocną panoramę Warszawy z 41. piętra najwyższego biurowca w Polsce. Warsaw Spire zdradzi przy okazji kilka swoich tajemnic. Na zwiedzających będą czekali przewodnicy i varsavianista Jerzy S. Majewski, którzy oprowadzą zwiedzających po Placu Europejskim i biurowcu. Wydarzeniu będzie towarzyszyło otwarcie wystawy „Sky is the Limit” w plenerowym pasażu sztuki Art Walk.

Swoje podwoje otworzy dla zwiedzających Dom Arcybiskupów Warszawskich, gdzie będzie można zobaczyć i dotknąć przedmiotów, wśród których żył i pracował przez ponad 30 lat prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Dom Arcybiskupów Warszawskich otwierany jest dla zwiedzających raz w roku z okazji rocznicy śmierci prymasa Wyszyńskiego. W tym roku, po raz drugi, dzień otwarty połączony zostanie z warszawską Nocą Muzeów.

Swoje drzwi otworzy także Urząd Patentowy RP, gdzie dowiedzieć będzie się można wielu ciekawostek na temat funkcjonowania tej instytucji. Do życia powołał ją Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, jako jedną z pierwszych instytucji po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Goście m.in. wcielą w rolę ekspertów w sporze o naruszenie patentu oraz zapoznają się z opisami polskich technologii z lat 20. czy 30. XX w.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza na Noc Muzeów ze służbami mundurowymi. Zwiedzający siedzibę ministerstwa przy ul. Batorego będą mogli m.in. wsiąść do policyjnych radiowozów, obejrzeć sprzęt pirotechników, zobaczyć limuzyny SOP czy spróbować swoich sił na strażackim torze przeszkód.

Obejrzeć będzie można również wnętrza dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej, w którym więzieni byli m.in. Emil Fieldorf "Nil" i Jan Rodowicz "Anoda".

Tramwaje, pociągi i autobusy

W obchody muzealnej nocy włączą się także Koleje Mazowieckie, które na Stacji Muzeum zaprezentują szynobus spalinowy, a kolejarze opowiedzą o tajnikach ich pracy.

Na Noc Muzeów szykuje się też komunikacja miejska. Tego wieczoru po Warszawie kursować będą specjalne linie muzealne, na które wyjadą Jelcze, Ikarusy i zabytkowe tramwaje.

W tym roku podczas Nocy Muzeów działać będą dwa punkty informacyjne: na placu Defilad oraz pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W punkcie będzie można dostać informator oraz herbatę i lemoniadę. Ponieważ będzie to jubileuszowa, 15. edycja Nocy Muzeów, dla stu piętnastolatków, którzy zgłoszą się do punktów informacyjnych zostały przygotowane prezenty.

